"Не знаю, был ли это чемпионат ДНР": в сборную Украины не берут тренера из-за выступлений в ОРДЛО

Назначение Дмитрия Ефимова главным тренером сборной Украины U-15 было приостановлено из-за его футбольной деятельности в Донецке после начала войны. Специалист впервые публично объяснил, где и при каких обстоятельствах он выступал.

41-летний специалист утверждает, что не имел никакого отношения к так называемой "ДНР" и не получал денег за матчи. В то же время Ефимов признал, что действительно играл за несколько команд из Донецка и Макеевки, передает "Трибуна".

Ефимов объяснил, почему оставался в Донецке

Ефимов рассказал, что с 2010 года работал в академии "Шахтера", а после начала войны уехал в Купянск, откуда он родом. Однако через несколько месяцев тренера вызвали обратно в Донецк, где он вместе с другими сотрудниками помогал в гуманитарном штабе Рината Ахметова.

По его словам, весной 2015 года в Донецке осталось 16 детей из академии "Шахтера". Родители попросили возобновить тренировки, после чего Ефимов вместе с другими тренерами продолжил работу. При этом команда не участвовала в местных соревнованиях, а для турниров выезжала на подконтрольную Украине территорию.

Впоследствии специалист добился возможности переехать в Киев. В 2018 году он вернулся в структуру "Шахтера", где продолжил тренерскую работу. Позже Ефимов работал с командой U-19, а в 2024 году возглавил "Буковину" U-19.

"Я признаю: то, что я играл в футбол в Донецке, было моей ошибкой,

– заявил тренер.

Что он сказал о матчах за Победу и Нику

Причиной приостановки его назначения в сборную Украины стала информация о выступлениях Ефимова за команды "Победа", "Ника" и "Орлайн". В русскоязычной Википедии и на статистических ресурсах отмечается, что эти матчи пришлись на период после оккупации части Донецкой области.

Сам тренер подтвердил, что действительно выходил на поле за эти команды, однако опроверг, что это была профессиональная деятельность или работа на оккупационные структуры.

За эти команды я сыграл несколько матчей. Там проходил зимний чемпионат, возможно, чемпионат области. Не знаю, называли ли это чемпионатом "ДНР",

– пояснил Ефимов.

По его словам, денег за эти матчи он не получал. Футболистами, как утверждает тренер, двигал лишь желание поиграть после длительной паузы.

Это было, как я говорю, для аппетита. Извиняюсь, на пиво собирались. Мне было 28–29 лет, просто хотелось поиграть и пообщаться друг с другом,

– рассказал специалист.

Сейчас Ефимов остается без клуба. После приглашения в сборную он покинул ФК "Харьков", где успел проработать всего три недели. УАФ пока не приняла окончательного решения относительно его назначения, а на ближайший турнир развития сборную Украины U-15 должен возглавить тренер команды U-16 Владимир Самборский.