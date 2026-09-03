41-річний спеціаліст стверджує, що не мав жодного стосунку до так званої "ДНР" та не отримував грошей за матчі. Водночас Єфімов визнав, що справді грав за кілька команд із Донецька та Макіївки, передає "Трибуна".

Єфімов пояснив, чому залишався у Донецьку

Єфімов розповів, що з 2010 року працював в академії Шахтаря, а після початку війни виїхав до Куп'янська, звідки він родом. Однак через кілька місяців тренера викликали назад до Донецька, де він разом з іншими працівниками допомагав у гуманітарному штабі Ріната Ахметова.

За його словами, навесні 2015 року в Донецьку залишилося 16 дітей з академії Шахтаря. Батьки попросили відновити тренування, після чого Єфімов з іншими тренерами продовжив роботу. При цьому команда не брала участі в місцевих змаганнях, а для турнірів виїжджала на підконтрольну Україні територію.

Згодом фахівець домігся можливості перебратися до Києва. У 2018 році він повернувся до структури Шахтаря, де продовжив тренерську роботу. Пізніше Єфімов працював із командою U-19 та у 2024 році очолив Буковину U-19.

Я визнаю: те, що я грав у футбол у Донецьку, було моєю помилкою,

– заявив тренер.

Що сказав про матчі за Побєду та Ніку

Причиною призупинення його призначення у збірну України стала інформація про виступи Єфімова за команди Побєда, Ніка та Орлайн. У російськомовній Вікіпедії та на статистичних ресурсах зазначається, що ці матчі припали на період після окупації частини Донецької області.

Сам тренер підтвердив, що справді виходив на поле за ці команди, однак заперечив, що це була професійна діяльність або робота на окупаційні структури.

За ці команди я зіграв кілька матчів. Там була зимова першість, можливо, чемпіонат області. Не знаю, чи називали це чемпіонатом "ДНР",

– пояснив Єфімов.

За його словами, грошей за ці матчі він не отримував. Футболістами, як стверджує тренер, рухало лише бажання пограти після тривалої паузи.

Це було, як я кажу, для апетиту. Вибачаюсь, на пиво збиралися. Мені було 28–29 років, просто хотілося пограти та поспілкуватися один з одним,

– розповів фахівець.

Наразі Єфімов залишається без клубу. Після запрошення до збірної він залишив ФК Харків, де встиг пропрацювати лише три тижні. УАФ поки не ухвалила остаточного рішення щодо його призначення, а на найближчий турнір розвитку збірну України U-15 має повезти тренер команди U-16 Володимир Самборський.