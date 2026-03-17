24-летний Дмитрий Котовский ехал на вторые для себя зимние Олимпийские игры в статусе главного претендента на медаль для сборной Украины. Лыжный акробат из Ровно демонстрировал высокие результаты на этапах Кубка мира. В начале 2026 года он победил на соревнованиях в Канаде со своим коронным прыжком "Ураган". Однако подтвердить реноме одного из фаворитов на Олимпиаде в Италии Котовский не смог.

Во всех своих попытках на зимних играх Дмитрий допускал ошибки на приземлении. Несмотря на фиаско на склоне в Италии и разочарование от пока недостижимой цели, лыжный акробат готовится вписать свое имя в историю не только украинского, но и мирового фристайла.

В интервью 24 Каналу Дмитрий Котовский рассказал о своем выступлении, неоправданные ожидания и критику от украинцев после неудачной Олимпиады.

Почему не удалось выиграть медаль на Олимпийских играх?

Ты недавно вернулся с Олимпийских игр. Откровенно неудачными они получились для тебя. Это не то, чего ты ожидал и к чему готовился четыре года. Почему были классные результаты на этапах Кубка мира, а на Олимпиаде только 17 место?

Допустил ошибку, если говорить про техническую составляющую. У нас такой вид спорта, что каждая деталь, каждый градус важен. И важно в правильное время, в правильном месте собраться, чтобы сделать то, что надо. И не всегда это получается.

На мой взгляд, это нехватка стабильных хороших прыжков, чтобы чувствовать себя комфортно на таких соревнованиях.

У тебя было суммарно три прыжка на этой Олимпиаде – два в личной дисциплине и один в команде. Какой из этих прыжков был ближе всего к твоему идеалу? Мне показалось, что это первый, который был и самым сложным по исполнению. Что там не получилось, чтобы удачно приземлиться?

Первый прыжок был "Ураган". Я помню, что там были проблемы с выходом с трамплина. Это была основная ошибка, из-за чего он и не удался. Второй прыжок я не сделал из-за той же ошибки. Самое важное в прыжке – это начало, если его не сделать, то дальше трудно что-то изменить.

Ближайший к идеалу был прыжок в командных соревнованиях, потому что там выход удался классный, но в самом прыжке не сориентировался и допустил ошибку во время приземления.



Дмитрий Котовский во время выступления в командных соревнованиях / Фото Getty Images

В командных соревнованиях, после того, как Ангелина Брыкина выполнила хороший прыжок, Украина шла на втором месте. Однако тебе и Александру Окипнюку заменили сложность – вы выполнили более легкие прыжки, чем были изначально заявлены.

Заявку можно менять во время соревнований. Если бы Ангелина не выполнила свой прыжок и было бы сложнее попасть в финал, мне и Александру пришлось бы делать более сложные прыжки. Поскольку она справилась со своей задачей, нам не было смысла рисковать со сложными прыжками. При хорошем исполнении моего прыжка баллов хватило бы, чтобы пройти в суперфинал.

"Чтобы обозвать и обидеть": о больших ожиданиях и давлении болельщиков

Перед Олимпиадой тебя единолично называли главным претендентом на медаль. Как-то это давило психологически, ты думал об этом?

Я знал это, слышал. Но оно не давило на меня. Возможно где-то глубоко внутри это как-то проявлялось, но я не чувствовал этого.

После своего неудачного выступления на зимних играх ты читал комментарии украинцев в соцсетях. Не много ли было критики и как ты ее воспринимаешь?

Меньше времени начал проводить в соцсетях. Комментарии читал, но немного. Были люди, которые поддержали нас. Что касается негативных комментариев, то они были разные. Есть критика конструктивная, по факту, выступление неудачное – я на это реагирую адекватно.

А были комментарии, чтобы обозвать и обидеть. Такие люди тоже есть. Возможно они не совсем разбираются в спорте, если позволяют себе такие высказывания. Человек, который понимает и имеет какое-то отношение к спорту – он такого говорить не станет.

Каждый спортсмен, который тренируется, знает – не всегда твое выступление завершается победами. Если бы так было – все 25 медалей были бы нашими.

После крайних прыжков в команде, когда стало понятно, что Украина возвращается без медалей, что говорил Энвер Аблаев? Какая была атмосфера в коллективе?

Все были расстроены. Разбор ошибок минимальный был. Основное то, что летом придется после отпуска много работать. Знаем, где надо сделать выводы, на что обратить внимание – впереди большая работа.

Тебе не кажется, что у украинской команды по фристайлу есть определенная скованность эмоциональная, психологическая? Когда выступают швейцарцы или американцы, они подходят к трамплину расслабленными и улыбающимися. Даже если у них не получается прыжок, они смеются все равно на камеры. А наши ведут себя строго, как будто не имеют права на ошибку, как игроки сборной КНДР по футболу – боятся проявить минимальную эмоцию.

Это присутствует, но я не могу объяснить, с чем это связано. Оно действительно есть что-то подобное. Возможно не только в нашей команде по фристайлу, но и во всем украинском спорте. Где-то больше или меньше, но это проявляется, возможно это особенность украинского менталитета.



Котовский ожидает баллов от судей на Олимпиаде-2026 / Фото Getty Images

"Были двойные стандарты": о наказании Гераскевича

Олимпиада – это не только крупные спортивные соревнования, но и возможность разных стран заявить о себе на весь мир в политическом плане. Ситуация с запретом "шлема памяти" Владислава Гераскевича – одна из самых обсуждаемых. Что ты думаешь по этому поводу? Присутствовала ли дискриминация со стороны Международного олимпийского комитета в отношении Украины?

Присутствовали двойные стандарты. Почему-то никто не запрещал российскую символику. Итальянский сноубордист соревновался в шлеме, на котором был изображен российский флаг.

Очень жестко отреагировали на поступок Владислава Гераскевича – это несправедливо по отношению к украинскому спортсмену.

Моя позиция такова – ко всем должны быть одинаковые правила. МОК не разобрался в этом или не захотел разобраться.

Это вторая твоя Олимпиада. Какие впечатления остались от пребывания в олимпийском городке? Какое было отношение к украинцам, не было ли каких-то конфликтов?

Отношение было хорошим. Условия для проживания и тренировки замечательные. Классный склон – я бы на таком постоянно тренировался. Отличие лишь в том, что в Пекине мы все жили в одном поселке, у нас была общая столовая, мы могли общаться с другими спортсменами, обмениваться значками. А на этой Олимпиаде нас расселили в два отеля, были минимальные развлечения, но не чувствовалось этой олимпийской атмосферы.

Какое значение фристайла для Ровно и Украины?

Фристайл для Украины – знаковый вид спорта, а для Ровно он означает еще больше. В городе уже длительное время работает спортшкола, которая воспитала уже не одно поколение сильных акробатов. В чем секрет такой популярности лыжной акробатики именно здесь?

В ровенской школе нам дали базовую технику. Но возможностей полноценно тренироваться взрослым спортсменам здесь нет.

Благодаря результатам Александра Абраменко у нас увеличилось финансирование и появилась возможность вывозить больше спортсменов на соревнования.

И очевидно это большая заслуга тренеров, которые работают с детьми и взрослыми. Все вкладывают свою частичку в развитие фристайла.



Дмитрий вместе с ровенскими фристайлистами в спортивной школе №1 / Фото из личного архива Николая Брежицкого

Ровенская спортшкола, где начинал ты и многие наши лыжные акробаты, выглядит не очень презентабельно. Имеющихся там условий хватает, чтобы прийти и начать заниматься фристайлом? Или Европа уже готовит детей на совсем другом уровне?

Для того чтобы прийти и начать заниматься спортивной гимнастикой, получить базовые навыки и знания, которые потом можно использовать в акробатике, здесь всего хватает. А для того, чтобы заниматься конкретно фристайлом, нужны лыжи, трамплины, снег и база, где это все можно отрабатывать. В ровенском зале можно прыгать на батуте и улучшать свою физическую форму.

А условий для акробатики не только в Ровно, но и в Украине, нет. Если бы не выезды на тренировки за границу, то ничего этого не было бы.

"Цель – быть самым титулованным лыжным акробатом за всю историю"

У тебя неутешительная статистика не только на Олимпиаде, но и на чемпионатах мира. Были 15 и 17 места в личных соревнованиях на двух последних Олимпийских играх и мировых первенствах. При этом на этапах Кубка мира ты получил эффектные победы и выполнял идеальные прыжки. Или эти соревнования не стоит вообще сравнивать?

Лично для меня все соревнования одинаковы. На всех я ставлю задачу перед собой выложиться на максимум и показать результат. Просто разные названия соревнований. Если смотреть на статистику, это выглядит как закономерность. Но, по моему мнению, здесь присутствует стечение обстоятельств.

Тебе сейчас 24 года. До какого периода можно соревноваться во фристайле, бороться за высокие места? Нет ли такого, что в определенном возрасте проходит пик и становится сложно конкурировать с другими спортсменами?

Заниматься можно и претендовать на медали до тех пор, пока здоровье позволяет. Конкуренция растет и это хорошо, что спорт прогрессирует. Но мы тоже на месте не стоим, мы развиваемся вместе со всеми.

Ставишь ли ты перед собой дальновидные цели на будущее? Например, на Олимпиаду-2030 Задача получить медаль зимних Игр никуда не делась?

Моя цель в этом виде спорта – быть самым титулованным лыжным акробатом за всю историю.

Я не понимаю, как можно профессионально заниматься каким-то видом спорта и не хотеть выиграть самые престижные соревнования. Тогда нет смысла этим вообще заниматься.

Я хочу показывать высокие результаты на всех соревнованиях, неважно это этап Кубка мира, или Олимпийские игры.

Реакция мамы и принятие результата на Олимпиаде

Что бы ты сказал людям, которые разочаровались в выступлении украинских фристайлистов на этой Олимпиаде и до сих пор не могут прийти в себя?

Как это, спортсмены пришли в себя, а болельщики до сих пор нет?

Есть люди, которые принимают все близко к сердцу. Хоккейная сборная Канады проиграла США в финале Олимпиады и фанат канадцев бензопилой разрезал телевизор. Болельщики очень эмоциональны.

Моя мама – большая фанатка этого вида спорта и меня лично. Она очень близко к сердцу воспринимает все победы и неудачи. Если она приняла это все, то другие тоже должны были бы уже оправиться. А какой смысл думать об этом? Что случилось – то случилось. Жизнь продолжается.



Дмитрий Котовский с автором этого интервью в Ровно / Фото Николая Брежицкого

Тебе не кажется, что все эти истории и разговоры о том, что Украина должна была получить медаль на зимней Олимпиаде очень переоценены? А по факту, наша страна находится в войне, у нас нет стабильных условий, поэтому и требовать что-то от спортсменов в такой ситуации слишком?

Если спортсмены занимаются этим профессионально – хочется, чтобы они приносили какой-то результат. Страна выделяет на подготовку олимпийцев немалые средства. Очевидно – ждет чего-то на замену. Единственное не очень хорошо, что все надежды на наш вид спорта были возложены. Потому что зимний вид спорта у нас не только фристайл, не только лыжная акробатика. Было бы хорошо, чтобы все виды спорта подтянулись. И это нормально, когда болельщики ждут от украинских спортсменов медалей.