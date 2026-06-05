Украинцев наказали за отказ стоять на подиуме под российский гимн

В Будапеште на соревнованиях по параармреслингу украинцев, занявших призовые места, оштрафовали из-за несогласия участвовать в церемонии награждения вместе с россиянином. Серебряный и бронзовый призер вынуждены были заплатить по 250 евро.

Циничности действиям организаторов добавляет то, что один из украинцев является сыном военнослужащего. А сами россияне во время турнира постоянно провоцировали представителей нашей сборной, пишет Суспільне.

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Что произошло на турнире по параармреслингу в Будапеште?

О возмутительном отношении к украинцам рассказал бронзовый призер соревнований, сын участника боевых действий в составе 110-й механизированной бригады Дмитрий Луцишин. Он вместе с коллегой по сборной решили не стоять на пьедестале почета вместе с россиянином, слушая гимн страны-агрессора.

По словам Луцишина, это имело следствием штраф для каждого в размере 250 евро. Украинцев обвинили в нарушении регламента турнира. Недовольство поведением наших соотечественников выражали даже допинг-офицеры, которые работали с ними после награждения.

При этом россияне позволяли себе откровенные провокации: освистывали украинских спортсменов, пытались тянуть руки для того, чтобы якобы поздороваться с паратлетами, чтобы потом публично выражать недовольство отказом.

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К сожалению, украинским спортсменам все чаще приходится иметь дело на международных соревнованиях с россиянами, которым не просто позволяют участвовать, а еще и допускают с враждебными национальными символами.

Санкции с России в спорте уже успели снять такие крупные международные федерации как World Aquatics, World Gymnastics и фехтовальная FIE. На чемпионате Европы по художественной гимнастике украинкам уже пришлось терпеть российское давление, о чем рассказала президент федерации и главный тренер сборной Ирина Дерюгина.