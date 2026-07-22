Украинская футбольная ассоциация пока не сообщает подробности этого решения, но назначение Михайленко после успеха команды U-19 было ожидаемым. Впереди у тренера гораздо более сложная задача, пишет 24 Канал.

Что известно о назначении Михайленко в молодежную сборную

Для 53-летнего тренера это стало логичным продолжением его успешной работы с юношеской командой, которая летом смогла квалифицироваться на чемпионат мира, выйдя из группы и дойдя до полуфинала Евро-2026.

Вероятно, Михайленко возглавит команду U-20 в следующем году на чемпионате мира в Азербайджане и Узбекистане, но до этого будет решать с сборной U-21 вопрос выхода на чемпионат Европы 2027 года. Там бывший тренер, испанец Унаи Мельгоса, оставил своему преемнику далеко не самую лучшую ситуацию.

Как обстоят дела у молодежной сборной в отборе на Евро-2027

После 6 сыгранных матчей Украина занимает третье место в группе с Хорватией, Турцией, Венгрией и Литвой. В активе "сине-желтых" две победы, две ничьи и два поражения. Отставание от идущих вторыми турок составляет 3 очка.

Впереди у наших ребят – лобовые встречи с Турцией и Хорватией 26 сентября и 2 октября соответственно. В обоих случаях крайне желательно побеждать, но даже при таком сценарии догнать хорватов, у которых преимущество в пять очков и матч в запасе, будет практически невозможно.

Поэтому нужно надеяться опередить Турцию и, заняв второе место, квалифицироваться на континентальный чемпионат через плей-офф.