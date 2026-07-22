Сборная Украины официально нашла замену первому в истории тренеру-иностранцу

Осенние отборочные матчи на Евро-2027 юношеская сборная Украины по футболу проведет под руководством нового тренера. Вместо испанца Унаи Мельгосы команду возглавит Дмитрий Михайленко.

Украинская футбольная ассоциация пока не сообщает подробности этого решения, но назначение Михайленко после успеха команды U-19 было ожидаемым. Впереди у тренера гораздо более сложная задача, пишет 24 Канал.

Что известно о назначении Михайленко в молодежную сборную

Для 53-летнего тренера это стало логичным продолжением его успешной работы с юношеской командой, которая летом смогла квалифицироваться на чемпионат мира, выйдя из группы и дойдя до полуфинала Евро-2026.

Вероятно, Михайленко возглавит команду U-20 в следующем году на чемпионате мира в Азербайджане и Узбекистане, но до этого будет решать с сборной U-21 вопрос выхода на чемпионат Европы 2027 года. Там бывший тренер, испанец Унаи Мельгоса, оставил своему преемнику далеко не самую лучшую ситуацию.

Как обстоят дела у молодежной сборной в отборе на Евро-2027

После 6 сыгранных матчей Украина занимает третье место в группе с Хорватией, Турцией, Венгрией и Литвой. В активе "сине-желтых" две победы, две ничьи и два поражения. Отставание от идущих вторыми турок составляет 3 очка.

Впереди у наших ребят – лобовые встречи с Турцией и Хорватией 26 сентября и 2 октября соответственно. В обоих случаях крайне желательно побеждать, но даже при таком сценарии догнать хорватов, у которых преимущество в пять очков и матч в запасе, будет практически невозможно.

Поэтому нужно надеяться опередить Турцию и, заняв второе место, квалифицироваться на континентальный чемпионат через плей-офф.