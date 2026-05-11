Известный украинский боксер завершил карьеру и пошел в депутаты

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов официально попрощался с рингом после 15 боев на профи-уровне. Бывший олимпиец решил сменить спорт на политику и уже работает депутатом в Чернигове.

Дмитрий Митрофанов, выступавший на Олимпиаде-2016 в Рио, поставил точку в профессиональной карьере. Один из самых известных украинских боксеров среднего веса теперь сосредоточился не только на тренерстве, но и на работе в городском совете, сообщает Федерация бокса Украины на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также Живет в Киеве с бабушкой: что известно о дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьери

Что известно о достижениях Митрофанова?

Митрофанов имеет солидное любительское резюме: трехкратный чемпион Украины, призер чемпионата Европы и победитель Универсиады. Также он выступал в престижной World Series of Boxing, где защищал цвета "Украинских атаманов" и Mexico City Guerreros, пишет Sport.ua.

На профессиональном ринге украинец дебютировал в 2017 году и провел 15 поединков, одержав 13 побед.

18 декабря 2020 года в бою против британца Асинья Байфилда завоевал вакантный титул WBO Oriental в первом среднем весе.

Работа на благо родного Чернигова

Дмитрий Митрофанов родился в Чернигове. Потерял мать, когда ему было два месяца, а отец со временем нашел новую семью и перестал заботиться о парне. Дмитрий рос под опекой бабушки и дедушки. Вскоре умерла бабушка, а Дмитрий попал в школу-интернат. После окончания парнем первого класса не стало дедушки и Дмитрий остался полным сиротой, говорится в Википедии.

Несмотря на сложное детство, Митрофанов смог сделать яркую спортивную карьеру, а впоследствии – делиться опытом с юными боксерами в родном Чернигове.

Параллельно экс-спортсмен продолжает деятельность как депутат городского совета.