Дмитро Митрофанов, який виступав на Олімпіаді-2016 у Ріо, поставив крапку у професійній кар'єрі. Один із найвідоміших українських боксерів середньої ваги тепер зосередився не лише на тренерстві, а й на роботі в міській раді, повідомляє Федерація боксу України на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про досягнення Митрофанова?

Митрофанов має солідне любительське резюме: триразовий чемпіон України, призер чемпіонату Європи та переможець Універсіади. Також він виступав у престижній World Series of Boxing, де захищав кольори "Українських отаманів" і Mexico City Guerreros, пише Sport.ua.

На професійному рингу українець дебютував у 2017 році та провів 15 поєдинків, здобувши 13 перемог.

18 грудня 2020 року в бою проти британця Асінья Байфілда завоював вакантний титул WBO Oriental у першій середній вазі.

Робота на благо рідного Чернігова

Дмитро Митрофанов народився у Чернігові. Втратив матір, коли йому було два місяці, а батько з часом знайшов нову родину та перестав піклуватися про хлопця. Дмитро зростав під опікою бабусі та дідуся. Незабаром померла бабуся, а Дмитро потрапив до школи-інтернату. Після закінчення хлопцем першого класу не стало дідуся і Дмитро лишився повним сиротою, йдеться у Вікіпедії.

Попри складне дитинство, Митрофанов зміг зробити яскраву спортивну кар'єру, а згодом – ділитися досвідом з юними боксерами у рідному Чернігові.

Паралельно ексспортсмен продовжує діяльність як депутат міської ради.