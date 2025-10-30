Родился в России и привел Украину к победам на Олимпиаде: где сейчас известный тренер Сосновский

Украина всегда имела выдающихся представителей в боксе, подтверждением чего является слава братьев Кличко или рекорды Александра Усика. Также отечественные боксеры ярко представляли Украину на Олимпийских играх.

Одним из главных творцов успеха сборной Украины является тренер Дмитрий Сосновский. Что известно о наставнике национальной команды, где он сейчас и чем занимается – рассказывает 24 Канал.

Что известно о Сосновском?

Как говорится в статье на Википедии, Дмитрий Сосновский родился 11 апреля 1958 года в Норильске, Россия. Самый большой его успех как боксера – это второе место в чемпионате Центрального Совета СССР "Трудовые резервы".

Дмитрий Сосновский / Фото ФБУ

В 1980 году он окончил Львовский государственный университет физической культуры, после чего начал тренерскую деятельность. Сосновский подготовил не одного хорошего боксера.

Среди его известных воспитанников Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик, Тарас Шелестюк, Александр Гвоздик, которых называли "золотым поколением" сборной Украины.

Как Украина выступала на Олимпиадах?

Василий Ломаченко в 2008 году завоевал "золото" на Олимпиаде (весовая категория до 57 килограммов) в Пекине под руководством Сосновского. Боксер нокаутировал Хедафи Джельхира в первом раунде финала турнира.

На Олимпийских играх-2012 в Лондоне Украина завоевала целых пять медалей, что стало лучшим результатом сборной за историю Независимости. Тогда "золото" получили – Усик и Ломаченко, "серебро" – Беринчик, а также две "бронзы" завоевали Гвоздик и Шелестюк.

Несмотря на успех в Лондоне внутри сборной разгорелся скандал между Дмитрием Сосновским и Анатолием Ломаченко, который работал в команде, но был сосредоточен на подготовке своего сына Василия.

К слову. В 2011 году Дмитрий Сосновский получил признание от Международной ассоциации любительского бокса. Впервые в истории украинского специалиста признали лучшим тренером года.

В 2023 году в интервью ютуб-канала "Тайк Майсон" Сосновский поделился воспоминаниями о конфликте с Ломаченко-старшим.

Он рассказал, что семья Ломаченко выступала против распределения гонорара между всеми членами сборной Украины. Они хотели, чтобы деньги получили только боксеры, которые были достойны.

Между нами и вообще в команде возникло напряжение, когда звучали призовые после Олимпиады-2012. Они хотели одним боксерам дать призовые, другим не дать. Я считал, что вся команда работает, и деньги надо поделить между командой. Они считали, что те, кому хотят, должны выплатить призовые. Получилось так, что те люди, которых я считал достойными призовых, Ломаченко считали недостойными. И поэтому у нас возник конфликт, и мы перестали общаться,

– поделился тренер.

Отец Василия Ломаченко Анатолий никак не комментировал слова Сосновского относительно конфликта из-за денег.

Отметим, что на Играх-2016 в Рио "сине-желтые" не получили ни одной медали. В 2019 году Сосновский покинул сборную Украины, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

Как Сосновского уволили из сборной Украины?

В одном из интервью легендарный тренер высказался об увольнении из национальной команды.

От имени Владимира Продивуса (президент Федерации бокса Украины) обратился исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун и сказал, что Продивус попросил написать заявление об увольнении. Я набрал его, чтобы услышать подтверждение, но связи с ним не было. Наконец написал заявление. Это было еще 27 ноября.

– рассказывал Сосновский.

Специалист также рассказал, что потом еще месяц работал, а его вообще никто не трогал. Тогда он в двадцатых числах декабря позвонил Пискуну и спросил, что ему делать, поскольку уже написал заявление, а тренировочный сбор приближается.

Сосновский отметил, что через несколько дней Пискун еще раз предложил написать заявление. И тогда 27 декабря он написал второе заявление об увольнении с 9 января.

Дмитрий Сосновский / Фото ФБУ

Однако в 2022 году он вернулся на тренерский мостик олимпийской сборной Украины по боксу. Под руководством Сосновского на Олимпиаде-2024 в Париже Александр Хижняк завоевал золотую медаль.

Однако впоследствии он снова покинул национальную команду. У специалиста закончился срок контракта с Федерацией бокса Украины.

Где сейчас и чем занимается Сосновский?