Участие в финале Лиги Европы сезона-2014/15 стало наивысшим достижением в истории легендарного Днепра. Подопечные Мирона Маркевича были очень близки к завоеванию еврокубка.

Ровно десять лет назад 27 мая 2015 года состоялся финал Лиги Европы. В решающем матче встретились испанская Севилья и украинский Днепр, пишет 24 Канал.

Читайте также Все представители Украины в еврокубках: кто и где сыграет на евроарене

Легендарная команда в финале Лиги Европы

Участие в финале стало настоящим спортивным подвигом команды Мирона Маркевича. Уже тогда у клуба начались серьезные финансовые трудности. Владелец Днепра Игорь Коломойский потерял интерес к команде и не выплачивал зарплаты.

Однако футболисты и тренерский штаб сплотились вокруг амбициозной цели дойти до финала и завоевать заветный трофей.

Соперником днепрян в финале Лиги Европы была титулованная Севилья. Испанский клуб до этого уже трижды побеждал во втором по престижности еврокубковом турнире. Однако днепряне не стушевались перед "нервионцами".

Уже в дебюте матча форвард Днепра Никола Калинич вывел команду вперед. Испанцы довольно быстро сумели восстановить паритет и выйти вперед. Точными ударами отметились Крыховяк и Карлос Бакка. Однако перед свистком на перерыв капитан днепрян Руслан Ротань красивым ударом со штрафного сделал счет ничейным – 2:2.

К сожалению, во втором тайме фортуна улыбнулась более опытной команде Унаи Эмери. На 73-й минуте встречи Бакка оформил дубль, забив победный гол.

Несмотря на поражение Днепр не оставил равнодушными болельщиков, которые оценили бойцовские качества команды Маркевича.

Днепр – Севилья 2:3

Голы: Калинич, 7, Ротань, 44 – Крыховяк, 28, Бакка, 31, 73

Состав Днепра: , Денис Бойко, Джаба Канкава (Евгений Шахов, 85), Никола Калинич (Евгений Селезнев, 78), Евгений Коноплянка, Де Матос Круз Леонардо, Евгений Чеберячко, Дуглас Баселар, Валерий Федорчук (Роман Безус, 68) 0 Руслан Ротань, Артем Федецкий, Лейте Насименто Матеус

, Денис Бойко, Джаба Канкава (Евгений Шахов, 85), Никола Калинич (Евгений Селезнев, 78), Евгений Коноплянка, Де Матос Круз Леонардо, Евгений Чеберячко, Дуглас Баселар, Валерий Федорчук (Роман Безус, 68) 0 Руслан Ротань, Артем Федецкий, Лейте Насименто Матеус Запасные: Ян Лаштувка, Александру Влад, Вилела Гама Бруно Алешандре, Валерий Лучкевич

Видеообзор матча Севилья – Днепр

Участие в финале Лиги Европы стало лебединой песней легендарного Днепра. По итогам сезона-2016/17 днепряне заняли 11 место и покинули УПЛ. Из-за долгов "сине-бело-голубых" перевели во Вторую лигу. В 2019 году клуб со столетней историей прекратил существование.

Будем надеяться, что вскоре произойдет возрождение славного Днепра и команда еще порадует своих фанатов успехами на евроарене.