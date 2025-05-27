Рівно десять років тому 27 травня 2015 року відбувся фінал Ліги Європи. У вирішальному матчі зустрілися іспанська Севілья та український Дніпро, пише 24 Канал.

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Легендарна команда у фіналі Ліги Європи

Участь у фіналі стала справжнім спортивним подвигом команди Мирона Маркевича. Вже тоді у клубу почалися серйозні фінансові труднощі. Власник Дніпра Ігор Коломойський втратив інтерес до команди та не виплачував зарплатні.

Однак футболісти та тренерський штаб згуртувалися навколо амбітної мети дійти до фіналу та здобути заповітний трофей.

Суперником дніпрян у фіналі Ліги Європи була титулована Севілья. Іспанський клуб до цього вже тричі тріумфував у другому за престижністю єврокубковому турнірі. Проте дніпряни не знітилися перед "нервіонцями".

Вже в дебюті матчу форвард Дніпра Нікола Калініч вивів команду вперед. Іспанці досить швидко зуміли відновити паритет та вийти вперед. Влучними ударами відзначилися Крихов'як і Карлос Бакка. Однак перед свистком на перерву капітан дніпрян Руслан Ротань красивим ударом зі штрафного зробив рахунок нічийним – 2:2.

На жаль, у другому таймі фортуна посміхнулася більш досвідченій команді Унаї Емері. На 73-й хвилині зустрічі Бакка оформив дубль, забивши переможний гол.

Попри поразку Дніпро не залишив байдужими вболівальників, які оцінили бійцівські якості команди Маркевича.

Дніпро – Севілья 2:3

Голи: Калініч, 7, Ротань, 44 – Криховяк, 28, Бакка, 31, 73

Склад Дніпра: Денис Бойко, Джаба Канкава (Євген Шахов, 85), Нікола Калініч (Євген Селезньов, 78), Євген Коноплянка, Де Матос Круз Леонардо, Євген Чеберячко, Дуглас Баселар, Валерій Федорчук (Роман Безус, 68), Руслан Ротань, Артем Федецький, Лейте Насіменто Матеус

Денис Бойко, Джаба Канкава (Євген Шахов, 85), Нікола Калініч (Євген Селезньов, 78), Євген Коноплянка, Де Матос Круз Леонардо, Євген Чеберячко, Дуглас Баселар, Валерій Федорчук (Роман Безус, 68), Руслан Ротань, Артем Федецький, Лейте Насіменто Матеус Запасні: Ян Лаштувка, Александру Влад, Вілела Гама Бруно Алешандре, Валерій Лучкевич

Відеоогляд матчу Севілья – Дніпро

Участь у фіналі Ліги Європи стало лебединою піснею легендарного Дніпра. За підсумком сезону-2016/17 дніпряни посіли 11 місце та залишили УПЛ. Через борги "синьо-біло-блакитних" перевели в Другу лігу. У 2019 році клуб зі сторічною історією припинив існування.

Будемо сподіватися, що незабаром відбудеться відродження славетного Дніпра і команда ще порадує своїх фанатів успіхами на євроарені.