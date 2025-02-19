Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation, который способствует развитию честного спорта в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Во время встречи обсуждали проблему манипулирования спортивными соревнованиями и меры по противодействию коррупционным рискам в бейсболе и софтболе. К дискуссии присоединились более 50 экспертов, в том числе представители Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета Украины, общественных организаций и офицеры добропорядочности.

Первый вице-президент НОК Украины Алексей Перевезенцев отметил, что спорт – это не только соревнования, но и важная экономическая сфера, которую нужно защищать от коррупционных воздействий. Он привел примеры международных расследований договорных матчей и подчеркнул необходимость усиления контроля за добропорядочностью в отечественном спорте.

Президент ФБСУ Андрей Николаенко отметил, что бейсбол становится все популярнее среди украинских болельщиков, а честная игра – это основа его дальнейшего развития. Он подчеркнул, что спортсмены должны быть осведомлены о рисках манипулирования результатами соревнований.

Секретарь Национальной платформы добропорядочности спорта Наталья Радчук рассказала о деятельности организации, представила статистику случаев спортивной коррупции и объяснила, почему институт офицеров добропорядочности является эффективным механизмом борьбы с манипуляциями в спорте.

Представитель ГО "Играй честно" Святослав Сирота поделился практическими примерами борьбы с договорными матчами и отметил, что только совместные усилия государства, федераций и общественности могут гарантировать честность в спорте.

В конце мероприятия участники провели открытую дискуссию, во время которой предложили конкретные шаги для противодействия коррупции и поделились опытом реализации программ добропорядочности.

Эта встреча стала еще одним шагом на пути к честному спорту в Украине. В Favbet Foundation отметили, что фонд и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, направленные на борьбу с манипулированием в спорте и обеспечение равных возможностей для всех участников соревнований. Ранее при поддержке фонда уже состоялись национальный семинар офицеров добропорядочности в спорте и встреча с Федерацией регби Украины.