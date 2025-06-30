Живет в Киеве с бабушкой: что известно о дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьери

Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери ожидаемо вызывает интерес со стороны фанатов. Девушка давно не живет с матерью, а опекается ею отец и бабушка.

Владимир Кличко остается одним из лучших спортсменов в истории Украины. При этом фанатам всегда были интересны не только профессиональные достижения боксера, а и его личная жизнь. 24 Канал подробнее рассказывает о единственной дочери Кличко-младшего.

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Звездная мать-актриса

За свою жизнь Владимир был связан с большим количеством слухов о романах и отношениях. Однако больше всего Кличко известен своим браком с актрисой Хейден Панеттьери.

В 2013 году пара объявила о женитьбе, а уже через год, 9 декабря 2014 года, у них родилась дочь на Гавайях. Девушку сначала назвали имя Кая, но позже она его изменила на Кая-Евдокия.



Кличко и Панеттьери с новорожденной дочерью / фото из инстаграма

Вторую часть имени дочь добавила в честь бабушки братьев Кличко. При этом в раннем возрасте девочка перестала жить с матерью. В 2018 году Кличко развелся с Панеттьери.

Проблемы у Панеттьери

У актрисы начались проблемы с алкоголем и наркотиками, из-за чего супруги и разошлись. Владимир взял опеку над дочерью из-за страха оставлять ее с матерью.



Семейство Кличко до развода / фото из инстаграма

Тогда спортсмен перевез Каю-Евдокию в Киев, где она росла вместе с бабушкой Верой Ульяновной. В Украине девушка и встретила полномасштабную войну в 2022 году.

Сейчас Каи-Евдокии 9 лет и она продолжает оставаться под опекой отца и бабушки. Периодически девушка видится с матерью, но та признается, что только по большим праздникам.

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Какова Кая-Евдокия Кличко

Впрочем у Владимира и Хейден сохранились дружеские отношения, поэтому боксер не мешает Панеттьери видеться с дочерью. Кстати, она очень похожа на мать, ведь имеет белокурые волосы и подобные черты лица.

Владимир Кличко с дочерью Каей-Евдокией / фото из инстаграма:

Кличко-младший описывает дочь как человека, который любит вызовы и во многом превосходит его. Любимым развлечением Каи-Евдокии является катание на лошадях и лыжах.

При этом, подобно отцу, девушка является полиглотом. Она на разном уровне общается аж на пяти языках: украинском, английском, немецком, русском и французском. Интересно будет посмотреть, кем Кая-Евдокия станет, когда вырастет.