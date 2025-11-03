Заработали до 1 миллиона евро: клуб УПЛ подозревают в организации договорных матчей

Украинский футбол периодически попадает в громкие скандалы с договорными матчами. В последнее время в СМИ стало появляться еще больше информации о подобных нарушениях.

Новая волна информации о злоупотреблении ставками в букмекерских компаниях коснулась представителей УПЛ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

По теме Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 11-го тура УПЛ-2025/2026

Есть ли договорные матчи в УПЛ?

В организации договорных матчей подозревается новичок элитного дивизиона СК Полтава. О странных ставках на матчи этой команды сообщил бывший глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка.

Итальянец заявил, что со старта сезона 2025/2026 уже есть пять тревожных сигналов по играм с участием СК Полтава. Более того, Франческо даже перечислил, о каких матчах идет речь.

Я вспоминаю матч первого тура против Руха. Далее я точно помню матч с Оболонью с голом на последних минутах. Также отмечу игру против Нивы в Кубке Украины. Этот матч стал достаточно известным. Ну и последний матч СК Полтавы с Кривбассом с аномальной активностью ставок на "тотал больше 1.5" в первом тайме. Были чувствительные сигналы в течение первого тайма,

– рассказывает итальянец.

"Такие вещи происходят только в случае, когда идет загрузка денег. Я говорю на языке цифр и ни в коем случае не выдвигаю обвинений. Цифры не могут врать. В матче Кривбасса и СК Полтавы были странные коэффициенты. Тем более, мы говорим о чемпионате, в котором забивается не так много голов. Вместо привычного коэффициента 3,5 на этой игре было вдвое больше значение – 1,8. Я предполагаю, что за этим всем стоит один крупный контрагент. Это уже закономерность", – считает Баранка.

Читайте также УПЛ исключила из своего состава два клуба, которые пострадали от российской агрессии

Экс-глава комитета отметил, что заинтересованные стороны могли заработать от 500 тысяч до 1 миллиона евро на манипулировании результатом матча. Франческо вспомнил кейс Олимпика, когда донецкий клуб обвинили в многочисленных договорных матчах в 2019 году.

Баранка предположил, что к ставкам на матчи СК Полтава причастен тот же контрагент. Итальянец призвал расследовать поведение игроков полтавского клуба и временно запретить принимать ставки на его матчи. Напомним, что матч Кривбасс – СК Полтава завершился вничью 2:2, сообщает сайт УПЛ.

Что известно о СК Полтава?