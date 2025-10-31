Матч между Кудривкой и Оболонью откроет программу 11-го тура украинского первенства. Этот поединок станет последним в УПЛ в октябре 2025 года, сообщает 24 Канал.
К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
Каким будет расписание 11-го тура УПЛ-2025/2026?
Центральной игрой тура станет украинское "Классическое" между Шахтером и Динамо. Команды Арды Турана и Александра Шовковского второй раз подряд сыграют в текущем сезоне-2025/2026. "Горняки" захотят взять реванш за поражение в 1/8 финала Кубка Украины (2:1) и увеличить свое преимущество по набранным баллам над киевлянами в турнирной таблице УПЛ.
Также интересный матч состоится в Черкассах между местным ЛНЗ и львовскими Карпатами. А вот игра между житомирским Полесьем и харьковским Металлистом 1925 закроет программу 11-го тура.
- 31 октября, 18:00. Кудривка – Оболонь
- 1 ноября, 13:00. Кривбасс – Полтава
- 1 ноября, 15:30. Колос – Александрия
- 1 ноября, 18:00. Эпицентр – Верес
- 2 ноября, 13:00. Заря – Рух
- 2 ноября, 18:00. Шахтер – Динамо
- 3 ноября, 15:30. ЛНЗ – Карпаты
- 3 ноября, 18:00. Полесье – Металлист 1925
Турнирная таблица УПЛ-2025/2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|10
|6
|3
|1
|14 – 7
|21
|2.
|Динамо
|10
|5
|5
|0
|27 – 12
|20
|3.
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|11 – 7
|20
|4.
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|18 – 8
|19
|5.
|Кривбасс
|10
|6
|1
|3
|18 – 16
|19
|6.
|Металлист 1925
|10
|4
|4
|2
|12 – 7
|16
|7.
|Колосс
|10
|4
|3
|3
|10 – 9
|15
|8.
|Заря
|10
|3
|4
|3
|12 – 11
|13
|9.
|Оболонь
|10
|3
|4
|3
|9 – 13
|13
|10.
|Карпаты
|10
|2
|6
|2
|15 – 15
|12
|11.
|Кудривка
|10
|3
|2
|5
|13 – 19
|11
|12.
|Верес
|10
|2
|4
|4
|7 – 10
|10
|13.
|Эпицентр
|10
|3
|0
|7
|12 – 17
|9
|14.
|Александрия
|10
|2
|2
|6
|10 – 17
|8
|15.
|Рух
|10
|2
|1
|7
|7 – 18
|7
|16.
|Полтава
|10
|1
|2
|7
|8 – 21
|5
Главное о прошедшем туре УПЛ-2025/2026
- Оба гранда одержали уверенные победы со счетом 4:0. Динамо разгромило неожиданно Кривбасс, а Шахтер уничтожил дебютанта УПЛ Кудривку.
- Львовское дерби Карпаты – Рух закончилось нулевой мировой. Поединок запомнился разве что дракой и потерянным моментом руховца Клайвера в конце встречи.
После мировой против Руха в СМИ снова заговорили о вероятном увольнении Владислава Лупашко с должности главного тренера Карпат. Блогер Игорь Бурбас сообщил, что руководство клуба уже приняло финальное решение по Лупашко. Во львовском клубе уже ищут иностранного специалиста.
"Люди, приближенные к Карпатам мне говорили, что в принципе решение по главному тренеру уже принято, просто нет сейчас реального варианта, на кого заменить Лупашко. Я слышал такую историю от одного источника, что уже даже предлагали Олегу Голодюку, который возглавляет молодежный состав, стать исполняющим обязанности. То есть на время некоторое, пока не найдут замену, а насколько я слышал, ищут тренера-иностранца", – сказал Бурбас.