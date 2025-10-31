Матч між Кудрівкою та Оболонню відкриє програму 11-го туру української першості. Цей поєдинок стане останнім в УПЛ у жовтні 2025 року, повідомляє 24 Канал.

До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця

Яким буде розклад 11-го туру УПЛ-2025/2026?

Центральною грою туру стане українське "Класичне" між Шахтарем та Динамо. Команди Арди Турана та Олександра Шовковського вдруге поспіль зіграють у поточному сезоні-2025/2026. "Гірники" захочуть взяти реванш за поразку в 1/8 фіналу Кубка України (2:1) та збільшити свою перевагу за набраними балами над киянами у турнірній таблиці УПЛ.

Також цікавий матч відбудеться у Черкасах між місцевим ЛНЗ та львівськими Карпатами. А от гра між житомирським Поліссям та харківським Металістом 1925 закриє програму 11-го туру.

31 жовтня, 18:00. Кудрівка – Оболонь

1 листопада, 13:00. Кривбас – Полтава

1 листопада, 15:30. Колос – Олександрія

1 листопада, 18:00. Епіцентр – Верес

2 листопада, 13:00. Зоря – Рух

2 листопада, 18:00. Шахтар – Динамо

3 листопада, 15:30. ЛНЗ – Карпати

3 листопада, 18:00. Полісся – Металіст 1925

Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 10 6 3 1 14 – 7 21 2. Динамо 10 5 5 0 27 – 12 20 3. ЛНЗ 10 6 2 2 11 – 7 20 4. Полісся 10 6 1 3 18 – 8 19 5. Кривбас 10 6 1 3 18 – 16 19 6. Металіст 1925 10 4 4 2 12 – 7 16 7. Колос 10 4 3 3 10 – 9 15 8. Зоря 10 3 4 3 12 – 11 13 9. Оболонь 10 3 4 3 9 – 13 13 10. Карпати 10 2 6 2 15 – 15 12 11. Кудрівка 10 3 2 5 13 – 19 11 12. Верес 10 2 4 4 7 – 10 10 13. Епіцентр 10 3 0 7 12 – 17 9 14. Олександрія 10 2 2 6 10 – 17 8 15. Рух 10 2 1 7 7 – 18 7 16. Полтава 10 1 2 7 8 – 21 5

Головне про минулий тур УПЛ-2025/2026

Обидва гранди здобули впевнені перемоги з рахунком 4:0. Динамо розгромило несподівано Кривбас, а Шахтар знищив дебютанта УПЛ Кудрівку.

Львівське дербі Карпати – Рух закінчилось нульовою мировою. Поєдинок запам'ятався хіба що бійкою та змарнованим моментом рухівця Клайвера наприкінці зустрічі.

Після мирової проти Руха у ЗМІ знову заговорили про ймовірне звільнення Владислава Лупашка із посади головного тренера Карпат. Блогер Ігор Бурбас повідомив, що керівництво клубу вже прийняло фінальне рішення щодо Лупашка. У львівському клубі вже шукають іноземного спеціаліста.

"Люди, наближені до Карпат мені говорили, що в принципі рішення по головному тренеру вже прийнято, просто немає зараз реального варіанту, на кого замінити Лупашка. Я чув таку історію від одного джерела, що вже навіть пропонували Олегу Голодюку, який очолює молодіжний склад, стати виконувачем обов'язків. Тобто на час деякий, поки не знайдуть заміну, а наскільки я чув, шукають тренера-іноземця", – сказав Бурбас.