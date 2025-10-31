Матч між Кудрівкою та Оболонню відкриє програму 11-го туру української першості. Цей поєдинок стане останнім в УПЛ у жовтні 2025 року, повідомляє 24 Канал.
До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Яким буде розклад 11-го туру УПЛ-2025/2026?
Центральною грою туру стане українське "Класичне" між Шахтарем та Динамо. Команди Арди Турана та Олександра Шовковського вдруге поспіль зіграють у поточному сезоні-2025/2026. "Гірники" захочуть взяти реванш за поразку в 1/8 фіналу Кубка України (2:1) та збільшити свою перевагу за набраними балами над киянами у турнірній таблиці УПЛ.
Також цікавий матч відбудеться у Черкасах між місцевим ЛНЗ та львівськими Карпатами. А от гра між житомирським Поліссям та харківським Металістом 1925 закриє програму 11-го туру.
- 31 жовтня, 18:00. Кудрівка – Оболонь
- 1 листопада, 13:00. Кривбас – Полтава
- 1 листопада, 15:30. Колос – Олександрія
- 1 листопада, 18:00. Епіцентр – Верес
- 2 листопада, 13:00. Зоря – Рух
- 2 листопада, 18:00. Шахтар – Динамо
- 3 листопада, 15:30. ЛНЗ – Карпати
- 3 листопада, 18:00. Полісся – Металіст 1925
Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|10
|6
|3
|1
|14 – 7
|21
|2.
|Динамо
|10
|5
|5
|0
|27 – 12
|20
|3.
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|11 – 7
|20
|4.
|Полісся
|10
|6
|1
|3
|18 – 8
|19
|5.
|Кривбас
|10
|6
|1
|3
|18 – 16
|19
|6.
|Металіст 1925
|10
|4
|4
|2
|12 – 7
|16
|7.
|Колос
|10
|4
|3
|3
|10 – 9
|15
|8.
|Зоря
|10
|3
|4
|3
|12 – 11
|13
|9.
|Оболонь
|10
|3
|4
|3
|9 – 13
|13
|10.
|Карпати
|10
|2
|6
|2
|15 – 15
|12
|11.
|Кудрівка
|10
|3
|2
|5
|13 – 19
|11
|12.
|Верес
|10
|2
|4
|4
|7 – 10
|10
|13.
|Епіцентр
|10
|3
|0
|7
|12 – 17
|9
|14.
|Олександрія
|10
|2
|2
|6
|10 – 17
|8
|15.
|Рух
|10
|2
|1
|7
|7 – 18
|7
|16.
|Полтава
|10
|1
|2
|7
|8 – 21
|5
Головне про минулий тур УПЛ-2025/2026
- Обидва гранди здобули впевнені перемоги з рахунком 4:0. Динамо розгромило несподівано Кривбас, а Шахтар знищив дебютанта УПЛ Кудрівку.
- Львівське дербі Карпати – Рух закінчилось нульовою мировою. Поєдинок запам'ятався хіба що бійкою та змарнованим моментом рухівця Клайвера наприкінці зустрічі.
Після мирової проти Руха у ЗМІ знову заговорили про ймовірне звільнення Владислава Лупашка із посади головного тренера Карпат. Блогер Ігор Бурбас повідомив, що керівництво клубу вже прийняло фінальне рішення щодо Лупашка. У львівському клубі вже шукають іноземного спеціаліста.
"Люди, наближені до Карпат мені говорили, що в принципі рішення по головному тренеру вже прийнято, просто немає зараз реального варіанту, на кого замінити Лупашка. Я чув таку історію від одного джерела, що вже навіть пропонували Олегу Голодюку, який очолює молодіжний склад, стати виконувачем обов'язків. Тобто на час деякий, поки не знайдуть заміну, а наскільки я чув, шукають тренера-іноземця", – сказав Бурбас.