Легенда украинского футбола Андрей Шевченко остается важной фигурой для Украины даже после завершения карьеры. Обладатель Золотого мяча-2004 участвует как в спортивной, так и политической жизни страны.

Легендарный футболист Андрей Шевченко остается лучшим игроком в истории Украины. Спортсмен приносил пользу Родине как на поле, так и вне его, сообщает 24 Канал.

По теме Спортсмены, которые стали лицом и символом Украины за время независимости

Чем известен Шевченко?

Поэтому неудивительно, что личная жизнь Андрея Николаевича всегда была интересна фанатам. Украинцу удалось построить успешную семью с моделью Кристен Пазик, которая родила ему аж четырех сыновей.

После завершения карьеры Шевченко успешно поработал тренером сборной Украины, а в начале 2024-го возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Кроме того, фанатам интересно знать и о том, где живет Андрей Николаевич.

Где живет Шевченко?

Еще с начала XXI столетия Шевченко живет на две страны. Сначала нападающий зажигал в Милане, а после перехода в Челси в 2006-м осел в Лондоне. Поговаривают, что переезд на Туманный Альбион был прихотью именно Кристен Пазик.

Тем не менее, с тех пор семья Андрея постоянно живет в Лондоне. Сам Шевченко также большую часть времени проводит в столице Великобритании, а в Украину или в другие страны ездит периодически.

В Лондоне семейство приобрели имение "Mount House" в окрестностях города в элитном поселении Вирджиния Уотер. Эксперты оценивают дом в сумму около 14-ти миллионов долларов.

Как выглядит дом семейства Шевченко / скриншоты из видео

В роскоши Шевченко не откажешь. Дом рассчитан на 9 комнат, а также в нем есть большой гараж для спорткаров и спа-салон с бассейном.

В свою очередь на территории имения есть небольшое озеро, несколько лужаек и беседка для отдыха. Неудивительно, что после переезда в Лондон жена футболиста со спокойной душой ушла в декрет и осталась после этого домохозяйкой.

Живет ли Шевченко в Украине?

Недавно Андрей Николаевич признавался, что имеет статус резидента Великобритании. Это не мешает ему быть президентом Украинской ассоциации футбола и периодически приезжать в Украину.

В Киеве Шевченко также имеет собственную недвижимость. Речь о квартире в центре Киева на улице Грушевского. Дом на 18 этажей расположен недалеко от стадиона "Динамо" прямо посреди Мариинского парка.

Где Шевченко живет в Украине / скриншоты из видео

Местные часто видели Андрея Николаевича возле него и в заведениях, которые расположены неподалеку. О самой же квартире пока почти нет информации в открытых источниках.

Читайте также Как выглядит дом Шевченко, в котором он вырос

При этом семья Шевченко крайне редко бывает в Киеве. Обычно экс-футболист возвращается на Родину сам, хотя несколько лет назад Андрей Николаевич приезжал вместе с сыном Кристианом.

18-летний парень получил паспорт гражданина Украины и следует по пути отца. Парень играет в юношеской команде Уотфорда и уже вызывался в состав сборной Украины U-19.