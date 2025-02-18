В Лос-Анджелесе ограбили дом лучшего бомбардира сборной Франции

В США ограбили дом Оливье Жиру. У него похитили драгоценностей на сумму около полумиллиона долларов.

5 февраля жена Оливье Жиру обратилась в полицию после того, как заметила разбитое окно в их доме. У пары украли имущество на безумно большую сумму, пишет 24 канал со ссылкой на TMZ Sports.

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Что украли у Жиру

По имеющейся информации, среди украденного имущества более 10 мужских часов. Стоимость пропавших вещей составляет около 500 000 долларов.

Сейчас полиция Лос-Анджелеса проводит расследование инцидента, пока никого не арестовали.

Справка. В сезоне-2024/2025 Оливье Жиру сыграл 19 матчей за Лос-Анджелес, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что футболист присоединился к американской команде летом 2024 года.