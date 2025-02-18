5 лютого дружина Олів'є Жиру звернулася до поліції після того, як помітила розбите вікно у їхньому. У пари вкрали майно на шалено велику суму, пише 24 канал з посиланням на TMZ Sports.

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Що вкрали у Жиру

За наявною інформацією, серед вкраденого майна понад 10 чоловічих годинників. Вартість зниклих речей становить близько 500 000 доларів.

Наразі поліція Лос-Анджелесу проводить розслідування інциденту, поки що нікого не заарештували.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олів'є Жиру зіграв 19 матчів за Лос-Анджелес, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що футболіст приєднався до американської команди влітку 2024 року.