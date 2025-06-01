От рыжего великана Бех-Романчук до золотого мальчика Цыганкова: домашние любимцы звезд спорта

Украинские спортсмены не только лицо нашей страны на мировой арене, но и активные пользователи соцсетей. В личных профилях звезд украинского спорта можно увидеть не только моменты триумфов и падений, соревнования или тренировочный процесс, но и их личную жизнь и домашний быт.

Также немалая плеяда украинских спортсменов являются бешеными любителями домашних животных. Пушистые любимцы не только вдохновляют и дарят свою любовь хозяевам, но и становятся звездами интернета.

Стоит внимания Песик поздравил Костюк с победой на турнире в Мадриде: милое видео

24 Канал промониторил соцсети украинских спортсменов, которые вне соревнований и тренировок превращаются в заботливых "родителей" своих меньших и пушистых друзей.

Мейн-кун Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука: и не только

Одним из самых звездных домашних любимцев является кот звездной спортивной четы легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука. Новый член пополнил семью зимой 2023 года. Рыжий пушистик породы Мейн-кун по кличке Виски чувствует себя настоящим хозяином красивого дома спортсменов.

Марина и Михаил много времени тренируются и находятся за рубежом, поэтому Виски всегда с нетерпением ждет своих любимых хозяев, когда находится на хозяйке с родителями легкоатлетки в ее родном Хмельницком.

Мой маленький рыжий котик,

– называет в шутку своего кота Марина.

Мейн-кун Виски Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука / Фото из инстаграма легкоатлетки

Но это не единственный пушистый хозяин дома звездных спортсменов. Также у Виски есть подруга Милка, которая тоже характерная кошка, которая живет в семье уже давно.

Песик Костюк, который влюбил в себя теннисную публику

Также рыжему мейн-куну Марины и Михаила может навязать конкуренцию по популярности собака украинской теннисистки Марты Костюк. Речь идет о песике теннисистки, который отзывается на кличку Мандер. Песик не только регулярно появляется в соцсетях украинки, но и стал настоящей звездой ведущих теннисных турниров.

Песик Мандер украинской теннисистки Марты Костюк / Фото из инстаграма украинки

Мандер поддерживает свою "маму" с трибун арен и даже уже приветствовал Марту с победой, выбежав после матча непосредственно на теннисный корт.

Как собака теннисистки поздравил Костюк с победой: смотрите видео

Бульдоги Зінченка

Уже очень давно один из лидеров сборной Украины по футболу и футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко является настоящим собачником. В семье звездного игрока давненько живут два бульдога по кличке Луи и Миа. Собаки Зинченко, как и сам футболист, умело обращаются с мячом.

Бульдоги в семье Зинченко / Фото из инстаграма жены футболиста

Саша хорошо научил их контролировать мяч.

Как бульдоги Зинченко гоняют футбол: смотрите видео

Пушистое рыжее счастье Ирины Геращенко

В семье бронзового призера Олимпийских игр-2024 по легкой атлетике (прыжки в высоту) Ирины Геращенко также есть пушистые члены семьи. Речь идет о рыжей собачке и коте.

"Мое пушистое, хорошее, рыжее счастье", – вот так мило своего песика называет легкоатлетка.

Домашние любимцы Ирины Геращенко / Фото из инстаграма легкоатлетки

Напомним, что сейчас карьера Ирины Геращенко стала на паузу. Звездная легкоатлетка в надежде и вскоре станет счастливой мамочкой. Ждем пополнения в семье титулованной атлетки.

Милый охранник Анжелики Терлюги

Еще один звездный пушистик живет в семье известной каратистки Анжелики Терлюги. Собака породы мальтипу по кличке Чемпик, которому летом 2025-го года уже исполнится три года. Каратистка регулярно делится контентом с песиком, который теперь охраняет сладкий сон маленькой дочери Анжелики и ее мужа Владимира.

В соцсетях не смогли обойти патриотический ошейник собачки спортсменки.

Песик Анжелики Терлюги / Фото из инстаграма каратистки

Терлюга решила, что контента Чемпика много не бывает. Поэтому создала отдельный профиль в инстаграме для своего пушистика.

Золотой парень Виктора Цыганкова

В семье Виктора Цыганкова уже шесть лет живет ретривер по кличке Лаки. У песика вингера испанской Жироны есть даже отдельный аккаунт в инстаграме, на профиль которого подписано более 2 тысяч пользователей.

В своем личном профиле Цыганков также частенько выкладывает видео и фото с любимым Лаки.

Шесть лет безграничной благодарности за то, что имеем такого человека в теле собаки. Живи свою лучшую жизнь. С Днем Рождения, наш невероятный Лаки,

– поздравил Виктор свою собаку с праздником.

Золотой ретривер Лаки / Фото из инстаграма Виктора Цыганкова

И это далеко не все украинские звезды спорта в семьях которых проживают наши меньшие друзья. Домашние любимцы еще больше вдохновляют наших спортсменов на новые свершения, отдают тепло и свою любовь.