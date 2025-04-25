В матче 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде встречались Марта Костюк и британка Эмма Радукану. По итогам трех сетов победу праздновала вторая ракетка Украины, пишет 24 Канал.

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Главный болельщик Костюк

Зрители на трибунах аплодисментами поздравили Марту с победой. Но больше всего обрадовался ее любимый песик по кличке Мандер. Он выбежал на корт, чтобы первым поздравить свою хозяйку.

Счастливая теннисистка взяла на руки своего любимца и под одобрительные возгласы публики покинула корт.

Костюк вместе с собачкой Мандером: смотрите видео

Напомним, что Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий раунд турнира в Мадриде. Ее следующей соперницей будет "нейтральная" россиянка Вероника Кудерметова.