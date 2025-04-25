У матчі 1/32 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді зустрічалися Марта Костюк та британка Емма Радукану. За підсумком трьох сетів перемогу святкувала друга ракетка України, пише 24 Канал.

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Головний вболівальник Костюк

Глядачі на трибунах оплесками привітали Марту з перемогою. Та найбільше зрадів її улюблений песик на прізвисько Мандер. Він вибіг на корт, щоб першим привітати свою господарку.

Щаслива тенісистка взяла на руки свого улюбленця та під схвальні вигуки публіки залишила корт.

Костюк разом з песиком Мандером: дивіться відео

Нагадаємо, що Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла до третього раунду турніру в Мадриді. Її наступною суперницею буде "нейтральна" росіянка Вероніка Кудерметова.