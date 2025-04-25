Марта Костюк – Емма Радукану 2:1 (6:4. 2:6, 6:2)

Британка Емма Радукану у 2021 році вигравала Відкритий чемпіонат США. Тож суперниця у Марти Костюк була не з простих, пише 24 Канал.

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Як зіграли Костюк та Радукану

У першому сеті українська тенісистка повела в рахунку після двох виграних геймів. Радукану зуміла вирівняти гру (3:3), але потім одразу ж програла свою подачу. Марта закрила партію з рахунком 6:4.

Другий сет розпочався за сценарієм титулованої британки. За рахунку 2:2 Радукану виграла чотири поспіль гейми, завершивши партію – 6:2.

На вирішальний сет у чемпіонки US Open-2021 не вистачило сил. Костюк впевнено здобула перемогу у партії – 6:2 та вийшла в наступний раунд.

Матч тривав 2 години та 15 хвилин. Під час першого сету українка взяла медичний тайм-аут.

Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до третього раунду "тисячника" у Мадриді. Раніше до 1/16 фіналу вийшла Еліна Світоліна, яка перемогла британку Сонал Картал.

У наступному матчі Костюк зіграє проти "нейтральної" Вероніки Кудерметової. У двох попередніх зустрічах українка двічі поступалася суперниці.