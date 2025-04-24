Юлія Стародубцева – Елізабетта Коччаретто 2:0 (7:6, 6:4)

Українка мала грати проти 12-ї ракетки світу Кароліни Мухової, але та в останній момент знялася зі змагань. Тож її замінила 24-річна італійка, з якою до цього Юлія ніколи не грала, повідомляє 24 Канал.

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Матч тривав майже дві години, протягом яких обидві спортсменки боролися до останнього. В ньому уродженка Каховки здобула перемогу після дуже непростого для себе початку гри.

У першому сеті українка двічі поступалася з брейком, але знаходила в собі сили відігратися. Врешті-решт тенісистки визначали сильнішого на тай-брейку, де Стародубцева перемогла з рахунком 7:5.

Долю другої партії вирішив єдиний брейк, який Юлія записала собі в актив у п'ятому геймі. Українська тенісистка бездоганно діяла на своїй подачі, віддавши за сет лише чотири розіграші суперниці, у підсумку – 6:4.

Зазначимо, що протягом матчу Юлія Стародубцева не зробила жодного ейса при одній подвійній помилці, реалізувала 3 з 8 брейк-пойнтів і виграла 9 із 11 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 76:65.

До слова. Для української тенісистки це лише другий вихід у третій раунд турнірів серії WTA 1000. Вперше їй це вдалося у жовтні 2024 року, тоді Юлія на змаганнях у Пекіні дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу уродженка Каховки зіграє з "нейтральною" 20-ю ракеткою світу Людмилою Самсоновою.