Процедура допінг-контролю доставляє спортсменам чимало дискомфорту. Українська тенісистка Еліна Світоліна відверто розповіла про усі незручності необхідної процедури, пише 24 Канал з посиланням на Великий теніс України.

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Допінг-контролери стежать за кожним твоїм кроком

Під час допінг-контролю спортсменам не дозволяють йти в душ без супроводу, якщо вони не здали тест. Крім того, представник WADA повинен бути присутнім при здачі зразка, щоб унеможливити ймовірність підміни.

"Коли тебе обирають на допінг-контроль після матчу, вони буквально стежать за кожним твоїм кроком: дивляться, як ти миєшся – щоб, не дай боже, ти попісяв у душі. Потім ходять за тобою, поки ти не здаси тест.

Це насправді дуже дискомфортно. Особливо якщо людина тебе абсолютно не знає, а тобі потрібно сходити в баночку, і вони прям стоять за метр від тебе і дивляться, як ти це робиш, то це реально дискомфортно", – розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що нещодавно Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у французькому Руані. Завдяки цій перемозі українка піднялася на 17-ту сходинку в рейтингу WTA.

Наступним турніром Світоліної стане участь у "тисячнику" в Мадриді. Українська тенісистка розпочне виступ з другого раунду. Її суперницею буде румунка Жаклін Крістіан або британка Соні Картел.