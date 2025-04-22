Україну в ньому представляла лише одна тенісистка – Даяна Ястремська. Вона знялася в поєдинку першого раунду проти Єлени Остапенко, яка врешті-решт здобула трофей, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Паралельно також відбувалися змагання в Руані. Там "синьо-жовтих" представляли Ангеліна Калініна й Еліна Світоліна, яка тріумфувала на турнірі, здобувши свій 18-й титул.

Такий виступ дозволив першій ракетці України піднятися на одну сходинку в рейтингу. Тепер вона посідає 17 місце.

Марта Костюк пропустила змагальний тиждень, знявшись з турніру у Штутгарті, де минулого року дійшла до фіналу. Через це киянка не змогла захистити свої очки й опустилася одразу на 11 позицій.

Місце Даяни Ястремської залишилося без змін, а Ангеліна Калініна зазнала регресу на дев'ять сходинок. Також варто відзначити повернення у топ-100 Юлії Стародубцевої, попри поразку в першому колі кваліфікації на турнір у Штутгарті.

Українки в топ-250 світового рейтингу

17. Еліна Світоліна – 2430 очок (+1 позиція)

36. Марта Костюк – 1481 (-11)

46. Даяна Ястремська – 1244

74. Ангеліна Калініна – 888 (-9)

99. Юлія Стародубцева – 711 (+4)

147. Дарія Снігур – 502 (-8)

223. Анастасія Соболєва – 325 (-7)

241. Леся Цуренко – 300 (-2)

247. Валерія Страхова – 293 (+1)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулася єдина зміна. Емма Наварро піднялася на десяту позицію, випередивши Єлену Рибакіну.

Рейтинг WTA: топ-10