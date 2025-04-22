Украину в нем представляла лишь одна теннисистка – Даяна Ястремская. Она снялась в поединке первого раунда против Елены Остапенко, которая в конце концов завоевала трофей, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Параллельно также проходили соревнования в Руане. Там "сине-желтых" представляли Ангелина Калинина и Элина Свитолина, которая триумфовала на турнире, завоевав свой 18-й титул.

Такое выступление позволило первой ракетке Украины подняться на одну строчку в рейтинге. Теперь она занимает 17 место.

Марта Костюк пропустила соревновательную неделю, снявшись с турнира в Штутгарте, где в прошлом году дошла до финала. Из-за этого киевлянка не смогла защитить свои очки и опустилась сразу на 11 позиций.

Место Даяны Ястремской осталось без изменений, а Ангелина Калинина потерпела регресс на девять ступенек. Также стоит отметить возвращение в топ-100 Юлии Стародубцевой, несмотря на поражение в первом круге квалификации на турнир в Штутгарте.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

17. Элина Свитолина – 2430 очков (+1 позиция)

36. Марта Костюк – 1481 (-11)

46. Даяна Ястремская – 1244

74. Ангелина Калинина – 888 (-9)

99. Юлия Стародубцева – 711 (+4)

147. Дарья Снигур – 502 (-8)

223. Анастасия Соболева – 325 (-7)

241. Леся Цуренко – 300 (-2)

247. Валерия Страхова – 293 (+1)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошло единственное изменение. Эмма Наварро поднялась на десятую позицию, опередив Елену Рыбакину.

Рейтинг WTA: топ-10