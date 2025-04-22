Украину в нем представляла лишь одна теннисистка – Даяна Ястремская. Она снялась в поединке первого раунда против Елены Остапенко, которая в конце концов завоевала трофей, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских спортсменок
Параллельно также проходили соревнования в Руане. Там "сине-желтых" представляли Ангелина Калинина и Элина Свитолина, которая триумфовала на турнире, завоевав свой 18-й титул.
Такое выступление позволило первой ракетке Украины подняться на одну строчку в рейтинге. Теперь она занимает 17 место.
Марта Костюк пропустила соревновательную неделю, снявшись с турнира в Штутгарте, где в прошлом году дошла до финала. Из-за этого киевлянка не смогла защитить свои очки и опустилась сразу на 11 позиций.
Место Даяны Ястремской осталось без изменений, а Ангелина Калинина потерпела регресс на девять ступенек. Также стоит отметить возвращение в топ-100 Юлии Стародубцевой, несмотря на поражение в первом круге квалификации на турнир в Штутгарте.
Украинки в топ-250 мирового рейтинга
- 17. Элина Свитолина – 2430 очков (+1 позиция)
- 36. Марта Костюк – 1481 (-11)
- 46. Даяна Ястремская – 1244
- 74. Ангелина Калинина – 888 (-9)
- 99. Юлия Стародубцева – 711 (+4)
- 147. Дарья Снигур – 502 (-8)
- 223. Анастасия Соболева – 325 (-7)
- 241. Леся Цуренко – 300 (-2)
- 247. Валерия Страхова – 293 (+1)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошло единственное изменение. Эмма Наварро поднялась на десятую позицию, опередив Елену Рыбакину.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенка ("нейтральная") – 10768 очков
- Ига Швьонтек (Польша) – 7383
- Джессика Пегула (США) – 6208
- Коко Гофф (США) – 6073
- Мэдисон Киз (США) – 4999
- Жасмин Паолини (Италия) – 4930
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 4781
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193
- Паула Бадоса (Испания) – 3821
- Эмма Наварро (США) – 3797 (+1 позиция)