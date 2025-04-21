Украинская теннисистка Ангелина Калинина вынуждена отказаться от участия в турнире WTA 1000 в Мадриде. 28-летняя спортсменка пропустит соревнования в Испании из-за болезни, пишет 24 Канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

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Минус одна украинка на турнире в Мадриде

Калинина должна была стартовать с первого круга. Жребий подарил ей в оппоненты румынку Ирину-Камелию Бегу. После отказа украинской теннисистки ее место займет "лаки-лузер", которая проиграет в финале квалификации.

Таким образом, в основной сетке выступят три представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации сыграют Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Напомним, что на предыдущем турнире в Руане Ангелина Калинина дошла до второго круга. В 1/8 финала она уступила Элине Свитолиной, которая в итоге выиграла турнир.

Турнир WTA 1000 в Мадриде будет проходить с 22 апреля по 4 мая 2025 года. Действующей победительницей Mutua Madrid Open является Ига Швьонтек.