На этой неделе в Мадриде стартует престижный женский теннисный турнир категории WTA1000. Грунтовое соревнование в столице Испании примет 96 теннисисток в основной стадии, сообщает 24 Канал.

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Четверо в "основе"

Среди них гарантированно будут четверо украинок. Две из них свой путь начнут со второго раунда. Речь о Элине Свитолиной и Марте Костюк, которые идут в топ-30 мирового рейтинга.

Первая ракетка Украины недавно выиграла турнир WTA250 в Руане. Теперь же Свитолиной придется стартовать в Мадриде с боя против румынки Жаклин Кристиан или британки Сони Картел.

Что касается Костюк, то ее первой оппоненткой станет Сюзан Ламменс (Нидерланды) или Эмма Радукану (Великобритания). В свою очередь Ангелина Калинина начнет свой путь с первого круга.

Уроженке Новой Каховки жребий подарил в соперники Ирину-Камелию Бегу из Румынии Даяна Ястремская еще не знает свою соперницу в первом раунде. Ею станет одна из триумфаторок квалификационного турнира.

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Двое в отборе

Возможно, это будет Дарья Снигур или Юлия Стародубцева, которые попытаются через отборочное соревнование увеличить представительство Украины в Мадриде. Для этого каждой из них надо пройти двух соперниц.

Снигур начнет свой путь матчем против Марии Лурдес Карле, тогда как Стародубцеву ждет француженка Хлое Паке. Квалификационные игры пройдут 21-22 апреля, тогда как матчи украинок на основной стадии начнутся с 23-го числа.