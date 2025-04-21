Цього тижня в Мадриді стартує престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Ґрунтове змагання у столиці Іспанії прийме 96 тенісисток в основній стадії, повідомляє 24 Канал.

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Четверо в "основі"

Серед них гарантовано будуть четверо українок. Дві з них свій шлях розпочнуть з другого раунду. Мова про Еліну Світоліну та Марту Костюк, які йдуть у топ-30 світового рейтингу.

Перша ракетка України нещодавно виграла турнір WTA250 у Руані. Тепер же Світоліній доведеться стартувати у Мадриді з бою проти румунки Жаклін Крістіан або ж британки Соні Картел.

Що стосується Костюк, то її першою опоненткою стане Сюзан Ламменс (Нідерланди) або Емма Радукану (Велика Британія). У свою чергу Ангеліна Калініна почне свій шлях з першого кола.

Уродженці Нової Каховки жереб подарував у суперники Ірину-Камелію Бегу з Румунії. А ось Даяна Ястремська ще не знає свою суперницю у першому раунді. Нею стане одна з тріумфаторок кваліфікаційного турніру.

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Двоє у відборі

Можливо, це буде Дар'я Снігур або Юлія Стародубцева, які спробують через відбіркове змагання збільшити представництво України в Мадриді. Для цього кожній з них треба пройти двох суперниць.

Снігур розпочне свій шлях матчем проти Марії Лурдес Карле, тоді як на Стародубцеву чекає француженка Хлое Паке. Кваліфікаційні ігри пройдуть 21-22 квітня, тоді як матчі українок на основній стадії розпочнуться з 23-го числа.