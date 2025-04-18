Вже найближчої неділі, 20 квітня, в Україні святкуватимуть Великдень. Втім війна на території нашої країни продовжується, а звірства з боку Росії не припиняються.

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Згадала про депортованих дітей

Одним із актів тероризму з боку росіян є викрадання українців, в тому числі дітей. Напередодні свята українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила нагадати про цю проблему, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсменки.

Світоліна доєдналась до ініціативи Bring Kids Back UA від президента України Володимира Зеленського. Вона закликала світову спільноту докладати зусиль щодо повернення в Україну депортованих дітей.

"Цього Великодня не забуваймо про українських дітей, яких викрала Росія. Поки багато з нас проводять це свято з родинами та дітьми, тисячі українських дітей досі далеко від дому, викрадені Росією. Їх розлучили з родинами, відправили вглиб Росії, змінили їм імена та видали нові паспорти, незаконно передали до російських родин або установ. У них забирають мову, культуру, ідентичність. Росія не приховує своїх намірів, вона використовує дітей як зброю. Через промивання мізків, примусову асиміляцію та навіть мілітаризацію, їх намагаються перетворити на інструменти майбутньої агресії.

Саме тому я з гордістю підтримую ініціативу Президента України Bring Kids Back UA. Її місія — повернути кожну викрадену дитину додому, до України. На сьогодні вдалося повернути 1 227 дітей, але ще багато чекають на своє повернення. Я бачила й чула історії повернених українських дітей. Їхні слова, їхні очі… Це залишиться зі мною назавжди. Болить навіть думати про те, через що їм довелося пройти. Збережімо їхні історії в наших серцях. Не може бути ні справедливого, ні тривалого миру без повернення цих дітей. Будь ласка, не мовчіть,

– йдеться у заяві Еліни.

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Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна саме через незаконну депортацію дітей з України. Такий самий ордер отримала Марія Львова-Бєлова, яка є уповноваженою з прав дитини в Росії.

Відзначимо, що у ці дні Світоліна бере участь у престижному турнірі WTA500 у французькому Руані. В 1/8 фіналу Еліна здолала іншу українку Ангеліну Калініну і тепер у чвертьфіналі зійдеться із іспанкою Джессікою Бузас Манейро. У рейтингу WTA Світоліна посідає 18 місце.