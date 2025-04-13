25-річна українка Катаріна Завацька продовжує представляти Україну на міжнародній спортивній арені. Уродженка Луцька вдало виступила на Кубку Біллі Джин Кінг, обігравши в парі з Надією Кіченок суперниць зі Швейцарії.

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Кінець стосункам

Втім особисте життя Катаріни останнім часом було пов'язане із скандальною темою. Вже під час повномасштабної війни в Україні дівчина одружилась із російським екстенісистом Аленом Авідзбою.

Про це стало відомо у 2023 році, проте їх шлюб тривав недовго. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм тенісистки, Катаріна розлучилась із Аленом.

Любила тебе дуже. Дякую за все. Наша любовна казка підійшла до кінця,

– написала Завацька у соцмережі.

Українка мала стосунки із Авідзбою більше семи років. В інтерв'ю вона зазначала, що не вважає Алена росіянином, адже він має абхазьке походження. Проте народився хлопець у російському Сочі та до 2021 року будував кар'єру тенісиста.

Її довелось завершити рано через проблеми зі здоров'ям. У 2022-му Авідзба довго мовчав про війну в Україні, але у квітні того року опублікував пост із закликом до миру. Росію він агресором та винною у війні не називав.

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Завацька за свою кар'єру здобула дев'ять титулів ITF та виграла 262 поєдинки з 454-х. Наразі Катаріна посідає 263 місце у рейтингу WTA та є десятою ракеткою України.