25-летняя украинка Катарина Завацкая продолжает представлять Украину на международной спортивной арене. Уроженка Луцка удачно выступила на Кубке Билли Джин Кинг, обыграв в паре с Надеждой Киченок соперниц из Швейцарии.

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Конец отношениям

Впрочем, личная жизнь Катарины в последнее время была связана со скандальной темой. Уже во время полномасштабной войны в Украине девушка вышла замуж за российского экстенисиста Алена Авидзбу.

Об этом стало известно в 2023 году, однако их брак длился недолго. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм теннисистки, Катарина рассталась с Аленом.

Любила тебя очень. Спасибо за все. Наша любовная сказка подошла к концу,

– написала Завацкая в соцсети.

Украинка имела отношения с Авидзбой больше семи лет. В интервью она отмечала, что не считает Алена россиянином, ведь он имеет абхазское происхождение. Однако родился парень в российском Сочи и до 2021 года строил карьеру теннисиста.

Ее пришлось завершить рано из-за проблем со здоровьем. В 2022-м Авидзба долго молчал о войне в Украине, но в апреле того года опубликовал пост с призывом к миру. Россию он агрессором и виновной в войне не называл.

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Завацкая за свою карьеру получила девять титулов ITF и выиграла 262 поединка из 454-х. Сейчас Катарина занимает 263 место в рейтинге WTA и является десятой ракеткой Украины.