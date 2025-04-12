В первый игровой день Украина одержала три победы и возглавила группу Е квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Для выхода в финал украинкам достаточно было выиграть один сет в трех матчах, пишет 24 Канал.

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Как сыграли Костюк и Свитолина

Первой вышла на корт Марта Костюк, которой противостояла Селин Наеф. К сожалению, украинская тенниситка проиграла швейцарке по итогам двух сетов – 4:6, 6:7 (1:7).

Напряжение за итоговый результат сняла Элина Свитолина. Первая ракетка Украины взяла первый сет в игре с Жиль Тайхманн (6:4) и гарантировала нашей команде финал Кубка Билли Джин Кинг.

Вторая партия тоже была за украинкой (6:2). Элина уверенно победила соперницу по итогу двух сетов.

Благодаря этому результату счет матчевого противостояния Украина – Швейцария стал равным – 1:1. Наша команда гарантировала первое место в группе Е и впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Результаты матчей Костюк и Свитолиной

Марта Костюк – Селин Наеф 0:2 (4:6, 6:7 (1:7))

Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 2:0 (6:4, 6:2)

Отметим, что финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится в Китае с 16 по 21 сентября.