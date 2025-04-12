В третьем матче противостояния Людмила Киченок и Надежда Киченок сыграли против Майи Хвалинской и Мартыны Кубки. Игра завершилась победой украинских теннисисток, сообщает 24 канал.

Читайте также Эффектный эйс Костюк в матче против "нейтралки" признали лучшим ударом марта: видео

Замечательное выступление украинок

Матч между украинскими и польскими теннисистками выдался довольно напряженным. Оба сета завершились только на тайбрейке – победу одержали сестры Киченок.

Во втором сете Людмила и Надежда совершили камбэк на тайбрейке и отыгрались с 3:5, взяв четыре гейма подряд. Таким образом сборная Украины одолела Польшу со счетом 3:0.

Победная подача сестер Киченок: смотрите видео

Ранее Марта Костюк обыграла в очном противостоянии Катаржину Каву, а Элина Свитолина одолела Майю Хвалинскую.

Напомним, что следующий матч отбора Кубка Билли Джин Кинг состоится 12 апреля. Сборная Украины в финальной встрече квалификации турнира встретится против Швейцарии.