Матч завершился победой украинской теннисистки. Противостояние с россиянкой Марта закончила эффектным эйсом, за что получила признание, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу WTA.

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Поиздевалась над россиянкой

Матч между Мартой Костюк и Анной Блинковой состоялся 23 марта. Эффектный удар экс-первой ракетки Украины в игре против "нейтралки" вызвал восхищение среди большого количества фанатов и был признан лучшим в марте по версии WTA

Марта Костюк выполнила эффектную подачу из-под руки, которую Блинкова не смогла принять. Удар в исполнении украинской теннисистки принес ей победу над россиянкой – 2:0 по сетам.

Эффектный удар Марты Костюк: смотрите видео

Напомним, что в следующем раунде Марта Костюк вылетела из "тысячника" в Майами. Украинская теннисистка уступила представительнице Соединенных Штатов Америки Джессике Пегуле – 2:6, 3:6.