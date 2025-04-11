Первой на корт вышла Марта Костюк, которая противостояла Катажине Каве. Второй появилась Элина Свитолина, а ее оппоненткой стала Майя Хвалинская, заменившая Игу Швьонтек, сообщает 24 канал.

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Уверенная победа украинок

В первой игре Марта Костюк победила Катажину Каву – 6:1, 6:2. Украинская теннисистка получила очко для "сине-желтой" команды.

Элина Свитолина в напряженной игре одолела Маю Хвалинскую. Первая ракетка Украины обыграла польскую теннисистку по итогам двух сетов – 7:6 (4), 6:3, обеспечив досрочную победу в противостоянии.

Противостояние против сборной Польши завершат сестры Киченок. В парном матче Людмила и Надежда сыграют против Мартины Кубки и Майи Хвалинской.

Напомним, что кроме сборной Польши, в группе Е находится Швейцария. Украинки сыграют против швейцарок сыграют 12 апреля.