Першою на корт вийшла Марта Костюк, яка протистояла Катажині Каві. Другою з'явилась Еліна Світоліна, а її опоненткою стала Мая Хвалінська, що замінила Ігу Швьонтек, повідомляє 24 канал.

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Впевнена перемога українок

У першій грі Марта Костюк перемогла Катажину Каву – 6:1, 6:2. Українська тенісистка здобула очко для "синьо-жовтої" команди.

Еліна Світоліна у напруженій грі здолала Маю Хвалінську. Перша ракетка України обіграла польську тенісистку за підсумками двох сетів – 7:6 (4), 6:3, забезпечивши дострокову перемогу у протистоянні.

Протистояння проти збірної Польщі завершать сестри Кіченок. У парному матчі Людмила та Надія зіграють проти Мартіни Кубки та Маї Хвалінської.

Нагадаємо, що окрім збірної Польщі, у групі Е знаходиться Швейцарія. Українки зіграють проти швейцарок зіграють 12 квітня.