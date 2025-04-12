У третьому матчі протистояння Людмила Кіченок та Надія Кіченок зіграли проти Маї Хвалінської та Мартини Кубки. Гра завершилась перемогою українських тенісисток, повідомляє 24 канал.

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Чудовий виступ українок

Матч між українськими та польськими тенісистками видався доволі напруженим. Обидва сети завершились лише на тайбрейку – перемогу здобули сестри Кіченок.

У другому сеті Людмила та Надія здійснили камбек на тайбрейку та відігрались з 3:5, взявши чотири гейми поспіль. Таким чином збірна України здолала Польщу з рахунком 3:0.

Переможна подача сестер Кіченок: дивіться відео

Раніше Марта Костюк обіграла у очному протистоянні Катаржину Каву, а Еліна Світоліна здолала Маю Хвалінську.

Нагадаємо, що наступний матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться 12 квітня. Збірна України у фінальній зустрічі кваліфікації турніру зустрінеться проти Швейцарії.