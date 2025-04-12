У перший ігровий день Україна здобула три перемоги та очолила групу Е кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Для виходу у фінал українкам достатньо було виграти один сет у трьох матчах, пише 24 Канал.

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Як зіграли Костюк та Світоліна

Першою вийшла на корт Марта Костюк, якій протистояла Селін Наеф. На жаль, українська теніситка програла швейцарці за підсумком двох сетів – 4:6, 6:7 (1:7).

Напругу за підсумковий результат зняла Еліна Світоліна. Перша ракетка України взяла перший сет у грі з Жіль Тайхманн (6:4) та гарантувала нашій команді фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Друга партія теж була за українкою (6:2). Еліна впевнено перемогла суперницю за підсумком двох сетів.

Завдяки цьому результату рахунок матчевого протистояння Україна – Швейцарія став рівним – 1:1. Наша команда гарантувала перше місце в групі Е та вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Результати матчів Костюк та Світоліної

Марта Костюк – Селін Наеф 0:2 (4:6, 6:7 (1:7))

Еліна Світоліна – Жіль Тайхман – 2:0 (6:4, 6:2)

Зазначимо, що фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться в Китаї з 16 до 21 вересня.