Элина Свитолина – Ольга Данилович 2:0 (6:4, 7:6)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина очень уверенно пробилась в финал турнира WTA 250 во Франции. В решающем матче ей противостояла представительница Сербии Ольга Данилович, пишет 24 Канал.

Читайте также Теннисистка Элина Свитолина напомнила миру о похищенных Россией детей накануне Пасхи

Первый трофей за последние два сезона

Украинская теннисистка начала сет с проигранной подачи. По итогу четырех геймов Данилович повела в счете – 3:1. Такой ход событий не смутил Свитолину. Элина сумела сравнять счет и выиграть первую партию – 6:4.

Второй сет начался по похожему сценарию. Украинка снова проиграла свою подачу, предоставив фору сопернице. Равная борьба шла до конца партии. Все решилось на тайбрейке. Свитолина отыграла два сетбола при счете 4:6.

Нервный поединок завершился в пользу украинской теннисистки – 6:4, 7:6.

Свитолина выиграла свой 18-й трофей в карьере. Последний раз Элина торжествовала в мае 2023 года, когда стала победительницей турнира в Страсбурге.