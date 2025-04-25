Марта Костюк – Эмма Радукану 2:1 (6:4. 2:6, 6:2)

Британка Эмма Радукану в 2021 году выигрывала Открытый чемпионат США. Поэтому соперница у Марты Костюк была не из простых, пишет 24 Канал.

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Как сыграли Костюк и Радукану

В первом сете украинская теннисистка повела в счете после двух выигранных геймов. Радукану сумела выровнять игру (3:3), но потом сразу же проиграла свою подачу. Марта закрыла партию со счетом 6:4.

Второй сет начался по сценарию титулованной британки. При счете 2:2 Радукану выиграла четыре подряд гейма, завершив партию – 6:2.

На решающий сет у чемпионки US Open-2021 не хватило сил. Костюк уверенно одержала победу в партии – 6:2 и вышла в следующий раунд.

Матч длился 2 часа и 15 минут. Во время первого сета украинка взяла медицинский тайм-аут.

Марта Костюк впервые в своей карьере пробилась в третий раунд "тысячника" в Мадриде. Ранее в 1/16 финала вышла Элина Свитолина, которая победила британку Сонал Картал.

В следующем матче Костюк сыграет против "нейтральной" Вероники Кудерметовой. В двух предыдущих встречах украинка дважды уступала сопернице.