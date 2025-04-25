Сонай Картал – Элина Свитолина 0:2 (3:6, 1:6)

Стартовый поединок выдался очень легким для первой ракетки Украины. Элине Свитолиной понадобилось всего 54 минуты, чтобы получить путевку в 1/16 финала "тысячника" в Мадриде, сообщает 24 Канал.

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В первом сете украинка отдала сопернице из Великобритании три гейма, но взяла при этом три гейма на подаче Картал. В стартовой партии Свитолина не сделала ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, как и Сонай. В итоге – 3:6, первый сет был за Элиной.

Со старта второй партии Свитолина оформила пять победных геймов подряд и уже была в одном гейме от победного результата 0:5. Следующий гейм Картал забрала под ноль, но это все, на что хватило британки. Седьмой гейм был за Элиной, которая пробилась в следующий раунд соревнований в Испании – 1:6.

К слову. За поединок Элина Свитолина так и не подала ни разу навылет и совершила лишь одну двойную ошибку.

В 1/16 финала "тысячника" в Мадриде на первую ракетку Украины ждет битва против победительницы пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Бьянка Ванесса Андрееску (Канада). Свитолина узнает имя своей следующей соперницы 25 апреля после 22:30 (по киевскому времени), когда стартует поединок теннисисток.