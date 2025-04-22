Легенда хоккея заявил, что бывший президент России угрожал его убить

После начала полномасштабного вторжения Доминик Гашек систематически поддерживает Украину. Он призывает отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, из-за чего постоянно получает критику от "запоребриковых" пропагандистов.

Теперь же эта неприязнь россиян к бывшему чешскому вратарю вышла на новый уровень. "Доминатор" обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в угрозе убийством.

Читайте также Российского хоккеиста НХЛ, который критиковал Путина, обвинили в сексуальных домогательствах

Гашек требует реакции на угрозы

На своей странице в соцсети X Доминик Гашек сообщил, что уже направил два официальных письма по этому поводу, информирует 24 Канал. В частности, одно из них было адресовано в адрес Международного олимпийского комитета:

"Сегодня я направил два официальных письма. Одно в МОК. Президенту и членам Исполнительного совета. А другое – в Международную федерацию хоккея. Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал меня убить. Кроме того, я, среди прочего, отмечаю, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы.

Я снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны и из-за них не гибли люди. Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного и неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней", – написал Гашек.

К слову. Недавно Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволила путинисту Александру Овечкину стать рекордсменом по заброшенным шайбам. После этого советник председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсетях написал, что ждет самоубийство "Доминатора".

Напомним, что легендарный хоккеист уже неоднократно посещал Украину во время полномасштабного вторжения. После террористического акта россиян в Вербное воскресенье в Сумах он разнес НХЛ, заявив, что лига несет ответственность за преступления России.