Тепер же ця неприязнь росіян до колишнього чеського воротаря вийшла на новий рівень. "Домінатор" звинуватив колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва в погрозі вбивством.

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Гашек вимагає реакції на погрози

На своїй сторінці в соцмережі X Домінік Гашек повідомив, що вже надіслав два офіційних листи з цього приводу, інформує 24 Канал. Зокрема, один з них був адресований на адресу Міжнародного олімпійського комітету:

"Сьогодні я надіслав два офіційних листи. Один до МОК. Президенту та членам Виконавчої ради. А інший – до Міжнародної федерації хокею. Я повідомляю їм, що колишній президент Росії Мєдвєдєв погрожував мене вбити. Крім того, я, серед іншого, зазначаю, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці.

Я знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни та через них не гинули люди. Я вважаю обидва листи дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів", – написав Гашек.

До слова. Нещодавно Домінік Гашек розкритикував НХЛ за те, що ліга дозволила путіністу Алєксандру Овєчкіну стати рекордсменом за закинутими шайбами. Після цього радник голови Радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв у соцмережах написав, що чекає на самогубство "Домінатора".

Нагадаємо, що легендарний хокеїст вже неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення. Після терористичного акту росіян у Вербну неділю в Сумах він розніс НХЛ, заявивши, що ліга несе відповідальність за злочини Росії.