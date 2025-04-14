Агресор цинічно атакував балістикою центр міста. Внаслідок нього, на жаль, є багато загиблих і постраждалих.

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База від Гашека

На цей обстріл у своїх соцмережах відреагував дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек, інформує 24 Канал. Легендарний "Домінатор" вкотре розкритикував НХЛ і заявив, що ліга несе відповідальність за злочини в Україні, адже не відсторонила росіян, які підтримують Владіміра Путіна та не засуджують агресію своєї країни.

"Так що ж, НХЛ?! Досі нічого? Скільки ще українських мирних жителів має загинути, щоб ви змінили своє ставлення? Коли ви, нарешті, дозволите та допоможете російським хокеїстам офіційно засудити російську імперіалістичну війну проти України з усіма російськими злочинами, включно з геноцидом українських дітей?

Як це мати кров на руках і нести відповідальність за величезну кількість втрачених і покалічених життів?" – написав Гашек.

Довідка. Внаслідок терористичного удару по Сумах загинуло 34 людини, ще 119 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що також на обстріл емоційно відреагувала дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. Вона закликала світ нарешті почати діяти та зупинити Росію.