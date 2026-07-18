F-16 в небе, снайперы на крыше: США готовят беспрецедентную охрану Трампа на финале ЧМ-2026

Финал чемпионата мира 2026 года в США пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности. Для охраны Дональда Трампа будут задействованы истребители F-16, снайперы и тысячи агентов ФБР.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп будет среди почетных гостей решающего матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. В связи с этим американские спецслужбы готовят одну из самых масштабных операций по обеспечению безопасности в истории спортивных мероприятий страны, пишет The Telegraph.

Финалу ЧМ присвоен наивысший уровень безопасности

Финал чемпионата мира-2026, который состоится 19 июля на стадионе "Метлайф", получил первый уровень важности. Такой статус предусматривает максимальные меры безопасности и координацию между федеральными службами.

Ожидается, что после финального свистка Дональд Трамп лично вручит трофей новому чемпиону мира. Именно присутствие президента США стало одной из главных причин столь мощной системы охраны.

Для защиты главы государства над ареной будет создана усиленная бесполетная зона, которую будут патрулировать истребители F-16. На крыше стадиона разместят снайперов, а безопасность на земле будут обеспечивать тысячи агентов Федерального бюро расследований и других федеральных служб.

В Белом доме сравнили финал с Суперкубком

Руководитель рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани подчеркнул, что масштаб подготовки даже превосходит финал Национальной футбольной лиги США.

Честно говоря, это более масштабное событие, чем Суперкубок. Мы объединили усилия со многими федеральными агентствами,

– заявил Джулиани.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Матч состоится на стадионе "Метлайф", а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Организаторы ожидают, что матч соберет многомиллионную телевизионную аудиторию, а беспрецедентные меры безопасности должны гарантировать его проведение без каких-либо инцидентов.