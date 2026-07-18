Решающий матч вызывает огромный интерес не только среди футбольных болельщиков. 24 Канал расскажет, где в Украине можно будет посмотреть финал чемпионата мира онлайн.

Где смотреть матч Испания – Аргентина

Этот поединок уже назвали историческим: на поле сойдутся действующие чемпионы Европы и мира, а болельщики станут свидетелями уникальной дуэли поколений – Лионеля Месси против Ламина Ямаля.

В Украине официальным транслятором главного события четырехлетия является медиасервис MEGOGO. Зрителям доступны два варианта просмотра:

Бесплатно: в цифровом эфире Т2 и в большинстве кабельных сетей Украины на телеканале "MEGOGO Спорт".

По подписке: в высоком качестве в подразделе "Футбол" (раздел "Спорт") на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" через Smart TV, смартфоны или компьютеры. Трансляция доступна пользователям с пакетами "Спорт", "Оптимальный", "Максимальный" или всеми "MEGOPACK".

Финал этого года удивит зрителей форматом шоу. Впервые в истории чемпионатов мира в перерыве между таймами пройдет масштабное грандиозное шоу по аналогии с американским Суперкубком. Сама же церемония закрытия турнира начнется за 90 минут до стартового свистка.

Кроме того, ФИФА подготовила революционное нововведение для победителей. Помимо официального кубка и золотых медалей, победители чемпионата мира впервые в истории получат специальные чемпионские кольца, позаимствовав эту традицию у американских лиг НБА и НФЛ.