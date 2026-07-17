Сразу после финального свистка капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные кольца. Впоследствии все 30 наград будут персонализированы и официально вручены футболистам и представителям команды, сообщает сайт ФИФА.

Чемпионские кольца от ФИФА

Такой формат следует традиции американского спорта, где чемпионские кольца являются символом победы.

На одной стороне кольца будет изображен трофей чемпионата мира, а другая сторона будет оформлена в соответствии с символикой страны-победительницы.

Также ФИФА выпустит ограниченную серию из 2026 чемпионских колец. Из них 30 получат представители команды-победительницы, а еще 1996 поступят в продажу в качестве официальной лицензионной сувенирной продукции для болельщиков по всему миру. Стоимость колец пока не разглашается.

Американские традиции, которые используються на ЧМ-2026

ФИФА все активнее заимствует элементы американского спортивного шоу, стремясь сделать традиционный европейский футбол более коммерческим и зрелищным. Впервые в истории чемпионатов мира перерыв в финальном матче планируется использовать для проведения масштабного концертного шоу. Для этого, а также для показа рекламы, ФИФА намерена увеличить продолжительность перерыва между таймами с предусмотренных правилами 15 минут до 30.

Из-за жарких летних условий в США, Мексике и Канаде ФИФА также ввела обязательные трехминутные паузы для гидратации и охлаждения во время каждого тайма – ориентировочно на 22-й и 67-й минутах матча. Тренеры быстро приспособились к этим остановкам игры, используя их как полноценные тайм-ауты, подобно тем, что существуют в баскетболе.

Чемпионские кольца являются традиционной индивидуальной наградой в ведущих профессиональных лигах Северной Америки, прежде всего в НБА, НФЛ, НХЛ и МЛБ. Их вручают игрокам, тренерам и другим членам команды в знак победы в главном чемпионате сезона.

Испания – Аргентина: о финале чемпионата мира-2026

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Этот финал войдет в историю, ведь впервые в решающем матче чемпионата мира встретятся действующий чемпион Европы – Испания и обладатель титулов чемпиона мира и победитель Кубка Америки – Аргентина.

На пути к финалу испанцы уверенно обыграли Францию со счетом 2:0. Аргентина же пробилась в решающий матч после драматичной победы над Англией (2:1), отыгравшись в ходе встречи.

Судить финал будет 46-летний словенский арбитр Славко Винчич, назначенный ФИФА. Для аргентинских болельщиков это назначение имеет особое значение, ведь именно Винчич работал на матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины неожиданно уступила Саудовской Аравии (1:2).

Отдельное внимание привлекает и ожидаемое первое официальное противостояние на уровне национальных сборных между Лионелем Месси и молодой звездой Испании Ламином Ямалом.