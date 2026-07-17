Одразу після фінального свистка капітан і головний тренер команди-переможниці отримають тимчасові персні. Згодом усі 30 нагород будуть персоналізовані та офіційно вручені футболістам і представникам команди, повідомляє сайт ФІФА.

Чемпіонські персні від ФІФА

Такий формат наслідує традицію американського спорту, де чемпіонські персні є символом перемоги.

На одному боці персня буде зображений трофей чемпіонату світу, а інший оформлять відповідно до символіки країни-переможниці.

Також ФІФА випустить обмежену серію із 2026 чемпіонських перснів. Із них 30 отримають представники команди-переможниці, а ще 1996 надійдуть у продаж як офіційна ліцензована сувенірна продукція для вболівальників по всьому світу. Вартість перснів наразі не розголошується.

Американські традиції, які використовують на ЧС-2026

ФІФА дедалі активніше запозичує елементи американського спортивного шоу, прагнучи зробити традиційний європейський футбол більш комерційним і видовищним. Уперше в історії чемпіонатів світу перерву фінального матчу планують використати для проведення масштабного концертного шоу. Для цього, а також для трансляції реклами, ФІФА має намір збільшити тривалість перерви між таймами з передбачених правилами 15 хвилин до 30.

Через спекотні літні умови в США, Мексиці та Канаді ФІФА також запровадила обов'язкові трихвилинні паузи на гідратацію та охолодження під час кожного тайму – орієнтовно на 22-й і 67-й хвилинах матчу. Тренери швидко пристосували ці зупинки гри, використовуючи їх як повноцінні таймаути, подібно до тих, що існують у баскетболі.

Чемпіонські персні є традиційною індивідуальною відзнакою в провідних професійних лігах Північної Америки, насамперед NBA, NFL, NHL і MLB. Їх вручають гравцям, тренерам та іншим членам команди на знак перемоги в головному чемпіонаті сезону.

Іспанія – Аргенина: про фінал чемпіонату світу-2026

Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Цей фінал увійде в історію, адже вперше у вирішальному матчі чемпіонату світу зустрінуться чинний чемпіон Європи – Іспанія та володар титулів чемпіона світу і переможець Кубка Америки – Аргентина.

На шляху до фіналу іспанці впевнено здолали Францію з рахунком 2:0. Аргентина ж пробилася до вирішального матчу після драматичної перемоги над Англією (2:1), відігравшись по ходу зустрічі.

Обслуговуватиме фінал 46-річний словенський арбітр Славко Вінчич, якого призначила ФІФА. Для аргентинських уболівальників це призначення має особливе значення, адже саме Вінчич працював на матчі чемпіонату світу 2022 року, в якому збірна Аргентини несподівано поступилася Саудівській Аравії (1:2).

Окрему увагу привертає й очікуване перше офіційне протистояння на рівні національних збірних між Ліонелем Мессі та молодою зіркою Іспанії Ламіном Ямалом.